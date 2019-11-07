На время демонстрации 7 ноября в Томске изменят схему движения транспорта

В четверг, 7 ноября, с 10.55 до 11.50 на время проведения праздничного шествия, посвященного 102-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции, в центре Томска будет изменена схема движения общественного транспорта.

«В указанный период времени будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 2 и 4. Троллейбусы маршрута №1 будут курсировать по схеме: Приборный завод – пр. Комсомольский – Томск-I; маршрута № 3: ОКБ – пр. Комсомольский – Томск-I; № 6: мкр. Радужный – ул. 79-й Гв. Дивизии – пр. Комсомольский – Томск-I, и маршрута № 7: Приборный завод – Томск-I», - сообщили в мэрии Томска.

С измененными автобусными маршрутами можно познакомиться на сайте горадминистрации.

Отметим, что по традиции шествие 7 ноября пройдет по инициативе Томского обкома Коммунистической партии. Для членов КПРФ очередная годовщина Великого Октября – всегда значимая дата.

«Более века назад народ России во главе с партией Ленина встал на борьбу и положил конец власти помещиков и капиталистов. Советский Союз стал первым государством, где во главе были интересы человека труда, а не «денежных мешков». Советская Россия стала самой передовой и мощной страной, одержала Победу в Великой Отечественной войне и покорила Космос. Даже сегодня, после десятилетий «дикого» капитализма, эти ценности близки большинству из нас. Это значит, что огонь, зажжённый в Октябре 1917 года, не угас!», - отметила в своем поздравлении по случаю праздника первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова.