Мэр Томска назвал 8 территорий, которые благоустроят в 2020 году

Во вторник, 5 октября, в мэрии Томска прошло заседание общественной муниципальной комиссии по формированию современной городской среды. В мероприятии приняли участие представители администрации, Думы и томской общественности. Ключевой темой встречи стало подведение итогов рейтингового голосования томичей по отбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Мэр Иван Кляйн отметил высокую активность горожан в прошедшем рейтинговом голосовании (в нем приняли участие 74 483 человека) и сказал, что во многом выбор территорий был закономерен.

«В итоговый список попали и мемориальные территории - мы все одинаково понимаем важность этой работы к 75-летию Победы, и центральные площадки, и пространства районного значения, которыми пользуется большое количество томичей», - пояснил градоначальник.

В итоге заседания был утвержден перечень из восьми общественных пространств, где в следующем сезоне будут работать строительные бригады:

· Сквер по ул. Вершинина, 17

· Пушкинский сквер

· Спортивная площадка по ул. Сибирской, 64/1

· Аллея по пр. Фрунзе, 116-126

· Общественное пространство по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга

· Пешеходная зона по ул. Трифонова

· Парк Победы

· Сквер Суворова

Как заверили в мэрии, также в 2020 году будет продолжено благоустройство еще восьми территорий, работы на которых были начаты в этом сезоне. Речь идет о Михайловской роще, Лагерном саде ( нижняя терраса), бульваре по пр. Кирова, сквере по ул. Кутузова, пешеходной зоне по ул. Усова, сквере у ОДНТ «Авангард», Березовой роще на пересечении ул. К. Ильмера и пр. Мира и склоне по ул. Обручева, 16. Эти пространства планируют оборудовать пандусами, разнообразить игровыми комплексами, малыми архитектурными формами и пр.

Пространства, которые нынче не набрали достаточного количества голосов томичей, также не останутся без внимания в перспективе, поскольку программа формирования городской среды рассчитана до 2024 года.