2019-11-05T06:40:14+03:00
Недвижимость

САХ до сих пор не вывез мусор из дворов томичей, как обещал

Во вторник, обозначенный день «Х» помойки по-прежнему переполнены
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Мусорная свалка стала главным фотообъектом у местных жителейМусорная свалка стала главным фотообъектом у местных жителейФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ужасающую картину увидели сегодня многие томичи в местах, куда выносят мусор. В праздничные выходные, которые, кстати, вчера, завершились, контейнеры для сбора ТКО были переполнены. И даже сегодня утром, во вторник 5 ноября, положение дел мало изменилось.

Причем, до этого томичи жаловались на переполненные новые оранжевые контейнеры. Теперь это распространяется на все баки. Хотя 4 ноября представитель САХ Михаил Курилов пообещал, что к 5 ноября в городе будет наведен порядок:

«Сотрудники томского "Спецавтохозяйства" – регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Томске и Томском районе – к утру 5 ноября вывезут содержимое всех оранжевых контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора; перебои в вывозе содержимого емкостей возникли из-за того, что работники занимались их расстановкой, сообщил в понедельник РИА Томск.

На фото изображена помойка по адресу Лебедева, 105, где с 1 ноября ни разу не вывозили мусор.

В понедельник, 4 ноября, томичи активно писали о скоплении ТКО на контейнерных площадках и прилагали фото/видео во всех соцсетях. Такой беспорядок в САХ объяснили нехваткой трудовых ресурсов.

«Ресурс трудовой ограничен. Мы работаем уже четвертый день круглосуточно – выставляли 300 контейнеров. Сегодня утром мы закончили расстановку, теперь все силы брошены на вывоз, поэтому завтра (во вторник) к утру содержимое этих контейнеров будет вывезено, и будет чисто. Всегда есть переходный период, когда возможны такие перебои», – прокомментировал Курилов агентству.

Контейнерная площадка возле дома по ул. Интернационалистов, 17

Контейнерная площадка возле дома по ул. Интернационалистов, 17

ИСТОЧНИК KP.RU

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