«Оранжевая революция» в Томске: контейнеры заменяют желтые сетки

В городе вновь «реформируют» помойки. С наступлением холодов это уже не так воняет, но томичи почувствовали, что «пахнет» здесь переделом рынка - мусорного…

Казалось бы, что там делить - отходы? Но, как выясняется, это не просто бутылки да бумажки, а прибыльный бизнес, судя по тому, как за него борются региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и частная томская компания «Чистый мир». Похоже, решить дело полюбовно им не удается.

Согласно хронике событий, сейчас «САХ» устанавливает в Томске в зоне своего обслуживания евроконтейнеры для сбора металла, бумаги, стекла и пластика. Оператор ликвидирует желтые сетки «Чистого мира», а на их место ставит свои емкости для раздельного сбора мусора - оранжевые. В течение недели во дворах жилых домов областного центра появится 300 новых сеток взамен прежних.

Это бизнес, детка!

В группе «ВКонтакте» компании «Чистый мир» на стене появляется сообщение: «Жёлтые и зелёные сетки увозят. Просто приезжает машина и забирает наши сетки, а на их место ставят маленькие оранжевые контейнеры. Зачем? В городе полно свободных мест, где нет контейнеров совсем», - говорится в одном из постов.

Все объясняется тем, что обязанность по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов закреплена за региональными операторами по обращению с ТКО законодательно. «Поэтому деятельность «Спецавтохозяйства» по расстановке собственных емкостей для сбора мусора, как и требование убрать с обслуживаемой территории сетки других коммерческих организаций, не противоречит правовым нормам», - пояснила и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Татьяна Мочалова.

По данным представителя регоператора Михаила Курилова, емкости закуплены по договору с компанией-переработчиком вторсырья за счет внебюджетных средств. «Досортировка мусора после извлечения из контейнеров будет осуществляться на заводе в Северске, затем сырье отправят на переработку за пределы региона. Такая схема будет действовать в регионе до ввода в эксплуатацию собственных мусороперерабатывающих мощностей. Первый объект должен появиться в Томске в 2021 году», - пояснил Курилов.

Причина одна - законодательная. По закону обязанность по организации раздельного накопления ТКО закреплена за региональными операторами пунктом 7 Постановления Администрации Томской области от 23.10.2018 № 411а.

Война и «мир»

Впрочем, в «Чистом мире» тоже предпочитают действовать законными методами. «Друзья, мы не сидим на месте, и вот что мы сделали на данный момент: подали в милицию заявление о краже нашего имущества; подали жалобу в прокуратуру Томской области, в управление Федеральной антимонопольной службы, в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области», - отчиталась компания «ВКонтакте».

Узнав об этом, кто-то из томичей написал петицию и теперь собирает подписи в поддержку частника. Другие хотят организовать митинг и выйти на защиту «компании желтых сеток». Ну а большинство просто хочет, чтобы в городе было чисто и спокойно, а уж кто это обеспечит и как, не столь важно.

- Никогда возле моей придомовой мусорки не было так длительно и настолько сильно грязно, как последние несколько месяцев. Летняя мусорная реформа удалась на славу! Теперь, насколько я понимаю, будет очередной её виток: «САХ» намерен заменить сетки «Чистого мира» для сбора перерабатываемых отходов своими, - написала известный блогер Наташа Тарасова на своей странице в Фейсбуке. - Скажу без всяких сантиментов: мне абсолютно без разницы, кто будет вывозить мой мусор и кто будет зарабатывать на этом деньги, если он платит налоги и качественно и честно делает свою работу. «Чистый мир» приучил огромное количество людей сортировать свои отходы. Но это бизнес, детка!..

Конечно, ни «САХу», ни администрации не хочется, чтобы горожане вновь начали бурно обсуждать «мусорную» тему, как это было минувшим летом. У властей свои аргументы: реформа должна быть реализована, чтобы отрасль стала управляемой. А что будет с «Чистым миром»? Скорее всего, через несколько недель, когда страсти поутихнут, томичей перестанет волновать его судьба. Это – рынок, и здесь каждый выживает как может.