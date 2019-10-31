2019-10-31T09:38:22+03:00
Недвижимость

«Оранжевая революция» в Томске: контейнеры заменяют желтые сетки

Как реформа меняет бизнес на отходах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Желтые сетки останутся в памяти и на фотоЖелтые сетки останутся в памяти и на фотоФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

В городе вновь «реформируют» помойки. С наступлением холодов это уже не так воняет, но томичи почувствовали, что «пахнет» здесь переделом рынка - мусорного…

Казалось бы, что там делить - отходы? Но, как выясняется, это не просто бутылки да бумажки, а прибыльный бизнес, судя по тому, как за него борются региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и частная томская компания «Чистый мир». Похоже, решить дело полюбовно им не удается.

Согласно хронике событий, сейчас «САХ» устанавливает в Томске в зоне своего обслуживания евроконтейнеры для сбора металла, бумаги, стекла и пластика. Оператор ликвидирует желтые сетки «Чистого мира», а на их место ставит свои емкости для раздельного сбора мусора - оранжевые. В течение недели во дворах жилых домов областного центра появится 300 новых сеток взамен прежних.

Это бизнес, детка!

В группе «ВКонтакте» компании «Чистый мир» на стене появляется сообщение: «Жёлтые и зелёные сетки увозят. Просто приезжает машина и забирает наши сетки, а на их место ставят маленькие оранжевые контейнеры. Зачем? В городе полно свободных мест, где нет контейнеров совсем», - говорится в одном из постов.

Все объясняется тем, что обязанность по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов закреплена за региональными операторами по обращению с ТКО законодательно. «Поэтому деятельность «Спецавтохозяйства» по расстановке собственных емкостей для сбора мусора, как и требование убрать с обслуживаемой территории сетки других коммерческих организаций, не противоречит правовым нормам», - пояснила и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Татьяна Мочалова.

По данным представителя регоператора Михаила Курилова, емкости закуплены по договору с компанией-переработчиком вторсырья за счет внебюджетных средств. «Досортировка мусора после извлечения из контейнеров будет осуществляться на заводе в Северске, затем сырье отправят на переработку за пределы региона. Такая схема будет действовать в регионе до ввода в эксплуатацию собственных мусороперерабатывающих мощностей. Первый объект должен появиться в Томске в 2021 году», - пояснил Курилов.

Причина одна - законодательная. По закону обязанность по организации раздельного накопления ТКО закреплена за региональными операторами пунктом 7 Постановления Администрации Томской области от 23.10.2018 № 411а.

Война и «мир»

Впрочем, в «Чистом мире» тоже предпочитают действовать законными методами. «Друзья, мы не сидим на месте, и вот что мы сделали на данный момент: подали в милицию заявление о краже нашего имущества; подали жалобу в прокуратуру Томской области, в управление Федеральной антимонопольной службы, в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области», - отчиталась компания «ВКонтакте».

Узнав об этом, кто-то из томичей написал петицию и теперь собирает подписи в поддержку частника. Другие хотят организовать митинг и выйти на защиту «компании желтых сеток». Ну а большинство просто хочет, чтобы в городе было чисто и спокойно, а уж кто это обеспечит и как, не столь важно.

- Никогда возле моей придомовой мусорки не было так длительно и настолько сильно грязно, как последние несколько месяцев. Летняя мусорная реформа удалась на славу! Теперь, насколько я понимаю, будет очередной её виток: «САХ» намерен заменить сетки «Чистого мира» для сбора перерабатываемых отходов своими, - написала известный блогер Наташа Тарасова на своей странице в Фейсбуке. - Скажу без всяких сантиментов: мне абсолютно без разницы, кто будет вывозить мой мусор и кто будет зарабатывать на этом деньги, если он платит налоги и качественно и честно делает свою работу. «Чистый мир» приучил огромное количество людей сортировать свои отходы. Но это бизнес, детка!..

Конечно, ни «САХу», ни администрации не хочется, чтобы горожане вновь начали бурно обсуждать «мусорную» тему, как это было минувшим летом. У властей свои аргументы: реформа должна быть реализована, чтобы отрасль стала управляемой. А что будет с «Чистым миром»? Скорее всего, через несколько недель, когда страсти поутихнут, томичей перестанет волновать его судьба. Это – рынок, и здесь каждый выживает как может.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За три месяца томичи оплатили 264 тысячи поездок в электротранспорте безналичным способом
195 незаконных торговых павильонов уберут с улиц Томска
Цены на новое жилье в Томской области растут опережающими темпами
Опрос: большинство томичей хотят не работать и путешествовать
Благодаря Гарантийному фонду томский бизнес привлек кредитов на 5 млрд руб
В томском аэропорту появилась новая услуга Fast Track
Томские городошницы впервые победили на первенстве России
Бюджет Томской области на 2019 год пополнился почти на 100 млн рублей
В Томске предпенсионеров обучат ухаживать за больными
Косметику с ксеноном, созданную томичами, будут продвигать в Корее
Стала известна причина ДТП с участием пожарной машины на Мира в Томске
Приставы арестовали и изъяли у томича внедорожник за долг в 800 000 рублей
Спасатели предупреждают томичей об опасностях тонкого осеннего льда
Томская студентка выиграла «бронзу» молодежного первенства по каратэ
Еду и книги для томских студентов будут доставлять беспилотники
12 человек эвакуированы, 1 погибший: ночью в Светлом был пожар
Бесплатные мастер-классы в рамках Недели сбережений пройдут в Томске
Двое граждан дальнего зарубежья выдворены за пределы РФ из Томска
Кассир томской организации присвоила зарплату коллег и платежи населения за ЖКУ
Пожарный автомобиль столкнулся с маршруткой на Каштаке в Томске
Дед Мороз из Великого Устюга посетит Томск 11-12 ноября.
Крупнейший тепличный комплекс Томской области получит мощности для развития
Томич украл два мешка кедрового ореха на 18 тыс. рублей
Легендарный фильм-медитацию «Шафрановое сердце» покажут в «Аэлите»
Кресс вручил Кляйну грамоту от Совфеда за вклад в развитие Томска