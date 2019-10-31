2019-10-31T02:18:18+03:00
Экономика

Томичей приглашают на бесплатные мастер-классы по защите своих денег

Мероприятия пройдут в рамках Недели сбережений
Татьяна Щукина
Поделиться:
В век цифровизации нужно уметь сберегать финансы от уловок тех, кто желает их получитьВ век цифровизации нужно уметь сберегать финансы от уловок тех, кто желает их получитьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В четверг, 31 октября, в Международный день экономии Томская область присоединится к всероссийской Неделе сбережений. Тематические мероприятия будут проводиться в регионе в течение всей акции, и в этом году объединяющей темой для них станет цифровизация финансовых услуг и связанные с ней возможности и риски.

«Акция призвана привлечь внимание томичей к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты своих прав в сфере финансовых услуг. Программа включает разноформатные мероприятия для широкой аудитории – от детей до пенсионеров», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Согласно официально информации, томичей ждут открытые лекции, семинары и мастер-классы с участием финансовых и юридических консультантов, представителей томского Роспотребнадзора и РЦФГ, а также радиомарафон «Финансовая грамотность за 7 дней» и студенческий хакатон.

Все мастер-классы пройдут в Пушкинской библиотеке (ул. Карла Маркса, 14), начало в 18.30, вход свободный. Для участия необходима регистрация по ссылке.

Некоторые мероприятия «Финансовой недели» в Томской области:

05.11.2019, 18:30 -

МАСТЕР-КЛАСС ЦИФРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ В ОДИН КЛИК?

06.11.2019 18:30 -

МАСТЕР-КЛАСС: ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. КАК НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ?

07.11.2019 18:30 -

МАСТЕР-КЛАСС КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА? НОВЫЕ УЛОВКИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

08.11.2019 18.30 -

МАСТЕР-КЛАСС ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. КАК ЗАРАБОТАТЬ, А НЕ ПОТЕРЯТЬ?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Приставы арестовали и изъяли у томича внедорожник за долг в 800 000 рублей
Спасатели предупреждают томичей об опасностях тонкого осеннего льда
Томская студентка выиграла «бронзу» молодежного первенства по каратэ
Еду и книги для томских студентов будут доставлять беспилотники
12 человек эвакуированы, 1 погибший: ночью в Светлом был пожар
Бесплатные мастер-классы в рамках Недели сбережений пройдут в Томске
Двое граждан дальнего зарубежья выдворены за пределы РФ из Томска
Кассир томской организации присвоила зарплату коллег и платежи населения за ЖКУ
Пожарный автомобиль столкнулся с маршруткой на Каштаке в Томске
Дед Мороз из Великого Устюга посетит Томск 11-12 ноября.
Крупнейший тепличный комплекс Томской области получит мощности для развития
Томич украл два мешка кедрового ореха на 18 тыс. рублей
Легендарный фильм-медитацию «Шафрановое сердце» покажут в «Аэлите»
Кресс вручил Кляйну грамоту от Совфеда за вклад в развитие Томска