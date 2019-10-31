Томичей приглашают на бесплатные мастер-классы по защите своих денег

В четверг, 31 октября, в Международный день экономии Томская область присоединится к всероссийской Неделе сбережений. Тематические мероприятия будут проводиться в регионе в течение всей акции, и в этом году объединяющей темой для них станет цифровизация финансовых услуг и связанные с ней возможности и риски.

«Акция призвана привлечь внимание томичей к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты своих прав в сфере финансовых услуг. Программа включает разноформатные мероприятия для широкой аудитории – от детей до пенсионеров», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Согласно официально информации, томичей ждут открытые лекции, семинары и мастер-классы с участием финансовых и юридических консультантов, представителей томского Роспотребнадзора и РЦФГ, а также радиомарафон «Финансовая грамотность за 7 дней» и студенческий хакатон.

Все мастер-классы пройдут в Пушкинской библиотеке (ул. Карла Маркса, 14), начало в 18.30, вход свободный. Для участия необходима регистрация по ссылке.

Некоторые мероприятия «Финансовой недели» в Томской области:

05.11.2019, 18:30 -

МАСТЕР-КЛАСС ЦИФРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ В ОДИН КЛИК?

06.11.2019 18:30 -

МАСТЕР-КЛАСС: ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. КАК НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ?

07.11.2019 18:30 -

МАСТЕР-КЛАСС КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА? НОВЫЕ УЛОВКИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

08.11.2019 18.30 -

МАСТЕР-КЛАСС ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. КАК ЗАРАБОТАТЬ, А НЕ ПОТЕРЯТЬ?