2019-10-30T05:13:32+03:00
Недвижимость

Томская прокуратура начала проверку по аварийному отключению света в Кедровом

В самом северном городе региона люди остались без электричества на 4 часа
Татьяна Щукина
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Свет в домах кедровчан погас в 4 часа утраСвет в домах кедровчан погас в 4 часа утраФото: "КП" Архив
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Ранним утром вторника, 29 октября, произошло аварийное отключение электроснабжения 10 многоквартирных домов в городе Кедровый, а также местного медицинского центра. Свет в жилых зданиях погас в результате аварии на подстанции. Возобновить подачу электричества в городе удалось только через 4,5 часа. К счастью, пациенты и персонал лечебного учреждения не пострадали - на протяжении всего времени электроснабжение медицинского центра шло от резервного электрогенератора.

По факту обесточивания десяти многоквартирных домов. прокуратура Кедрового начала проверку. Пока специалисты затрудняются назвать точную причину отключения электричества.

Отметим, что во вторник перебои со светом были отмечены в 17 населенных пунктах Томской области. Проблемы были связаны с сильным шквалистым ветром в регионе - порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Разгул стихии принес многочисленные повреждения системы электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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