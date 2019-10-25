Из-за ревности томский сельчанин жестоко убил своего знакомого

Томский районный суд признал виновным 36-летнего сельского жителя в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. как сообщает областная прокуратура, это случилось в феврале 2019 года.

Неработающий 36-летний мужчина распивал спиртное в компании знакомых. После этого он начал предъявлять к одному из собутыльников претензии, по поводу ранее оказанных им знаков внимания одной из присутствовавших женщин.

"Разозлившись, подсудимый подверг знакомого избиению, нанеся ему множество ударов руками, ногами, деревянным черенком и металлической кочергой по телу, голове и конечностям. В завершение своих действий подсудимый, открыв лаз в подполье, сбросил потерпевшего с высоты 1,5 метра вниз головной. Позднее он вытащил избитого мужчину из подполья и оставил лежать на полу, где тот от полученных травм скончался", - говорится в сообщении прокуратуры.

После этого виновный перетащил тело потерпевшего на дорогу, ведущую из села, и оставил в сугробе. За такое преступление суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Не согласившись с приговором, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, с просьбой смягчить наказание, поскольку последний полностью признал свою вину.

Однако прокурор убедил судебную коллегию в справедливости принятого судом решения. Приговор вступил в законную силу, осужденный приступил к отбытию наказания.