2019-10-25T04:38:08+03:00
Происшествия

Из-за ревности томский сельчанин жестоко убил своего знакомого

Он избил его кочергой и сбросил с высоты вниз головой
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Страшная месть унесла жизнь человекаСтрашная месть унесла жизнь человекаФото: Архив "КП"
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Томский районный суд признал виновным 36-летнего сельского жителя в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. как сообщает областная прокуратура, это случилось в феврале 2019 года.

Неработающий 36-летний мужчина распивал спиртное в компании знакомых. После этого он начал предъявлять к одному из собутыльников претензии, по поводу ранее оказанных им знаков внимания одной из присутствовавших женщин.

"Разозлившись, подсудимый подверг знакомого избиению, нанеся ему множество ударов руками, ногами, деревянным черенком и металлической кочергой по телу, голове и конечностям. В завершение своих действий подсудимый, открыв лаз в подполье, сбросил потерпевшего с высоты 1,5 метра вниз головной. Позднее он вытащил избитого мужчину из подполья и оставил лежать на полу, где тот от полученных травм скончался", - говорится в сообщении прокуратуры.

После этого виновный перетащил тело потерпевшего на дорогу, ведущую из села, и оставил в сугробе. За такое преступление суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Не согласившись с приговором, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, с просьбой смягчить наказание, поскольку последний полностью признал свою вину.

Однако прокурор убедил судебную коллегию в справедливости принятого судом решения. Приговор вступил в законную силу, осужденный приступил к отбытию наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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