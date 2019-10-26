2019-10-26T07:02:10+03:00
Звезды

В Томске открыли выставка необычных фотокниг из Литвы

Посетители увидят ретроспективные альбомы известнейших фотографов разных поколений
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Работы литовских фотографов выставлены в крупнейших музеях и галереях мираРаботы литовских фотографов выставлены в крупнейших музеях и галереях мираФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В сибирском филиале выставочного центра «РОСИЗО» открылась выставка литовских фотокниг. Как сообщили в пресс-службе ТГУ, в экспозиции собрано около 40 изданий, среди которых трёхтомная историческая антология, посвящённая литовскому фотоискусству, ретроспективные альбомы известнейших фотографов Литвы, коллективные сборники и монографии авторов разных поколений, каталоги выставок и конкурсов, отмеченные престижными издательскими премиями, а также довольно необычные издания, оформленные талантливыми молодыми дизайнерами.

Организаторы выставки – Центр европейской фотографии и Высшая школа журналистики ТГУ при поддержке Литовского института культуры.

Литовская школа фотографии, её возникновение и становление – это один из интереснейших этапов в развитии мирового фотоискусства. «Фотографическая республика» — так в советскую эпоху в арт-среде называли Литву. Расцвет художественной и документальной фотографии там начался в конце 1960-х годов, во многом благодаря Антанасу Суткусу, который сейчас является классиком мировой фотографии, а в советское время считался одним из самых неформальных фотохудожников.

На выставке в Томске можно увидеть авторские альбомы Антанаса Суткуса и других фотографов, которые получили европейскую известность, их работы выставлены в крупнейших музеях и галереях мира: музее Виктории и Альберта в Лондоне, музее Нисефора Ньепса во Франции, музее фотографии в Хельсинки, музее искусства Литвы, Международном центре фотографии в Нью-Йорке, Московский дом фотографии. Это Ромуальдас Пожерскис, Александрас Мацияускас, Ромуальдас Ракаускас, Йонас Кальвялис и другие.

Великолепно оформленные, роскошные книги дают полное представление о том, что такое классика литовской фотографии и почему её так ценят во всём мире. Но выставка интересна ещё и тем, что показывает разнообразие форматов, в которых выпускаются сейчас фотокниги. Все представленные на ней издания появились в последние десять лет и отражают современные тенденции книгоиздательства.

Рядом с классическими монографиями можно увидеть довольно необычные альбомы и каталоги, в которых дизайнеры-оформители экспериментировали с расположением и размерами изображений, с величиной и внешним видом страниц. Некоторые из этих работ получили престижные издательские премии. Например, книга «Photographs for Documents» («Фото на документы») Витаутаса В. Станиониса отмечена наградой The Best German Book Design во Франкфурте и премией Aperture Foundation PhotoBook Award в Париже.

Выставка будет работать до 25 ноября в галерее сибирского филиала «РОСИЗО» (пер. Нахановича, 3а). Время работы c 11 до 18 часов (в пятницу до 17.00), вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Польше есть люди, желающие отвергнуть автора под любым предлогом - только потому что их идеологические воззрения не совпали
Профессор польского университета Кшиштоф Шатравски о том, поссорятся ли польские ценители литературы из-за "Нобелевки" Ольги Токарчук
Новости 24
Такси на кладбище: житель Томской области покупал там гашиш
Поссорившись, женщина убила своего сожителя в Томской области
Рецидивист избил своего брата бейсбольной битой, за что отправится в томскую колонию
Синоптики предупреждают жителей Томска и области об ухудшении погоды в понедельник
В томских водоемах спасли рыбу на сумму 2 миллиона рублей
Более 500 юных томичей приняли участие в экологических уроках
В Томской области открылись новые школы ухода за пожилыми людьми
В Томской области мужчина украл крупную партию кедрового ореха
Томичи увековечат память кота Василия, ловившего мышей в «научке» ТПУ
Томич умер за рулем машины и врезался в автобус с пассажирами
Депутаты Томской гордумы настаивают на выделении средств для благоустройства дворов
Томский подросток в ковбойском платке попался на грабеже магазинов
У «финансовой староверки» в Томской области украли кошелек с крупной сумой
В общежитии Томского техникума водного транспорта и судоходства произошел пожар
Томский политех назвали лучшим инженерным вузом России
В Томске завершился ремонт фасада Дома офицеров
Томичи накопили 332,7 млн рублей долгов за электроэнергию
Томские рыбаки добрались до берега Оби вплавь из-за попадания на мель
Жители Томской области стали чаще записываться на прием к врачу через интернет
Женщина-водитель сбила подростка на ул. Сергея Лазо в Томске
Автомобиль Kia слетел с трассы и опрокинулся на Томском Севере
Свалка из зерновых от производства пива в Томской области наконец-то убрана
Более 2,5 тысяч томских детей смогут отдохнуть в лагерях во время осенних и зимних каникуп
Первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу занял томский судебный пристав
В российском сенате Томскую область сравнили с «сапожником без сапог»