2019-10-24T05:32:26+03:00
Общество

Хвойная женщина – мечта сената: томский губернатор подарил Матвиенко кедр

Оригинальный презент Сергей Жвачкин преподнес на выставке достижений региона
Татьяна Щукина
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Кедр – символ и гордость земли томской. Фото: tomsk.gov.ruКедр – символ и гордость земли томской. Фото: tomsk.gov.ru
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и сделал ей незабываемый подарок – 18-летний кедр. Дерево лично вырастил глава томской Сибирской Академии деревьев и кустарников Сергей Горошкевич.

Презент был преподнесен в заключительный день Дней Томской области в Совете Федерации на память об этом знаменательном событии.

Как рассказали в пресс-службе администрации Томской области, перед тем, как получить подарок Матвиенко подробнейшим образом познакомилась с выставкой достижений Томской области. Экскурсию для председателя верхней палаты российского парламента провел также лично губернатор Жвачкин.

Выставочный комплекс включил 14 экспозиций. В их числе – «Социально-экономическое положение Томской области», «Национальные проекты», «Научно-образовательный центр мирового уровня», «Цифровой госпиталь», «Живая лаборатория», «Томские набережные», «Инвестиционная инфраструктура», «Развитие внутреннего инвестора», «Альянс «Техническое зрение», «Проект «Тайга», «Микран 5G (Cоздание сетей связи 5G), «Проект «Беспилотный комбайн», «Потенциал лесопромышленного комплекса», «Глубокая переработка в пищевом производстве».

Как передали участники мероприятия, Матвиенко особо заинтересовалась потенциалом томского лесопромышленного комплекса и по достоинству оценила фото природы Томской области, сделанные лично Сергеем Жвачкиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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