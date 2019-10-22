Продукция Кривошеинского рыбного цеха любима томичами, которые знают толк в кулинарии

Испокон веков жители томской земли любят рыбу и знают в ней толк. Кому, как не им, готовить рыбу так, чтобы один ее вид вызывал аппетит, а вкус дарил палитру гастрономических ощущений? Специалистам рыбного цеха, что расположен в селе Кривошеино, это удается. Недаром за семь лет местная продукция прочно обосновалась на столах жителей Томской области и даже завоевала сердца любителей хорошей рыбы из соседних регионов.

На выставке «Золотая осень. Урожай – 2019» экспозиция кривошеинского рыбного цеха выглядела настолько ярко, красочно и аппетитно, что сразу собрала вокруг многочисленных посетителей, желающих приобрести ароматное удовольствие. Чего только не было представлено вниманию томичей! Рыба речная, рыба морская, вяленая, копченая, в виде пресервов, нарезок, и т.д. – сегодня в ассортименте предприятия более 100 позиций продукции. Корюшка, карась, сельдь, разные виды красной рыбы, все, чем богаты водоемы Томского Севера, Дальнего Востока и других российских территорий, поступает ежедневно в Кривошеинский рыбный цех, где перерабатывается более 15 тонн сырья за месяц. В технологиях приготовления используются только натуральные компоненты – соль, перец, специи. Копчение производится на осиновой щепе, что сохраняет полезные свойства рыбы, придает ей золотистую окраску и необычайный вкус.

По фирменному рецепту готовится гордость предприятия - язь пласт холодного копчения. На счету продукции - высшие оценки экспертов, награды конкурсов «Сто лучших товаров Томской области» и «Сибирское качество-2018». Гордятся также кривошеинские мастера и скумбрией ароматного копчения, которое помогает раскрыться естественному вкусу рыбы и доставляет подлинное удовольствие вкусовым рецепторам.

Продукция Кривошеинского рыбного цеха пользуется большим спросом у покупателей, многие приобретают вкусную рыбку в подарок, когда едут за границу и в другие города. Настоящий сибирский дар дает почувствовать всю щедрость томской земли и насладиться богатством вкуса, которое с душой создают люди!

Приобрести продукцию Кривошеинского рыбного цеха можно теперь и в Томске по адресу: ул. Бердская, 22, контейнер №15, телефон: 8(962)778-22-25.