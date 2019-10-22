ДТП на новой развязке в Томске: один человек погиб, двое пострадало

По дороге из аэропорта в Томск на новой развязке случилась авария. Сегодня, 22 октября, рано утром, предварительно, в 7 часов, на Богашевском тракте столкнулись автобомили Hyundai Solaris и Ford Fusion. Транспортные средства двигались "по встречке".

На место происшествия немедленно прибыли все оперативные службы. Поток в город временно пустили по другой стороне, однако, это не помогло избежать пробки. Поток двигался крайне медленно.

Как указали очевидцы происшествия, на месте ЧП они увидели 3 экипажа скорой помощи, пожарную машину и автомобили ГИБДД. По предварительным данным, один человек погиб, это водитель Hyundai Solaris. Двое человек, находившихся в Ford Fusion, были травмированы.

Один из очевидцев аварии сообщил, что на данном участке многие водители превышают скорость, несмотря на знак ограничения "60". При этом, совершают опасный обгон. Также свою роль играют и погодные явления, не все водители "переобули" свои машины к зиме.

Обстоятельства данной аварии сейчас выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.