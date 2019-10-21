2019-10-21T07:13:35+03:00
Общество

Уборка танцам не помеха, или Мусору в Томске – вторую жизнь!

В центре города прошла экологическая акция
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На празднике дети узнали, как сортировать и выбрасывать мусорНа празднике дети узнали, как сортировать и выбрасывать мусорФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Солнечным и теплым выдалось 20 октября – день проведения экологического флешмоба «Томская область – мой чистый дом!». Планировалась акция, а получился большой праздник, который собрал на площади Новособорной немало школьников, студентов и просто неравнодушных к чистоте томичей разного возраста.

Громкими аплодисментами участники флешмоба, которых с каждой минутой становилось все больше, встретили воспитанников школы танцев «ЮДИ», которые активно поддержали акцию, инициированную администрацией Томской области. Устоять на месте было невозможно, ноги сами рвались в пляс...

Танцы на сцене подхватывали и зрители Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Танцы на сцене подхватывали и зрителиФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Но не только джуниор-команда порадовала своим выступлением зрителей: другие творческие коллективы тоже с удовольствием подхватили идею эко-ответственности и приняли участие в концерте. А между номерами ведущие проводили забавные конкурсы на знание экологии и рассказывали томичам о том, как сделать территорию нашего региона чище, соблюдая довольно простые правила.

Неподалеку от сцены проходили игры, мастер-классы, конкурсы. Волонтеры рассказывали о принципах раздельного сбора мусора, возможностях переработки бытовых отходов и прочих полезных вещах.

– Познакомьтесь, это наш «Трэшмен» – человек-мусор, – так волонтер Катя Иванова представила юношу, увешанного банками из-под газировки, продуктовыми упаковками и разными склянками. – Мы хотим сказать, что мусор – это ресурс. Все, что вы видите на нем, перерабатывается и получает вторую жизнь. Посмотрите на свою куртку. Она тоже мусор, потому что на 60 процентов состоит из переработанных пластиковых бутылок…

Трэшмен - человек-мусор Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Трэшмен - человек-мусорФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Сегодня ответственные томичи знают, что мусор нужно сортировать, а пластик, металл и стекло складывать в специальные контейнеры, например, в «желтые сетки». Такая есть, в частности, на стадионе «Буревестник», а еще сорок находятся в разных районах города.

Кстати, на эко-празднике томичи, большие и маленькие, получили информацию о сроках разложения мусора. Скажем, пластиковая бутылка «умирает» в течение 500 лет, а рекордсмены-долгожители – стеклянные банки – пролежат и всю тысячу!

Одним из способов привлечь внимание к вопросам экологии стала выставка нового парка спецтехники предприятия «Спецавтохозяйство» (регионального оператора, работающего в областном центре). В воскресенье в переулке Спортивном припарковались четыре новеньких КАМАЗа, предназначенных для перевозки мусора. Ребятишки могли посидеть за рулем такого авто, узнать, как оно оснащено, и сфотографироваться с уборочной техникой.

Дети с удовольствием фотографировались в кабине уборочной машины Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Дети с удовольствием фотографировались в кабине уборочной машиныФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Администрация региона, запустив проект «Томская область – мой чистый дом!», воспитывает культуру правильного обращения с твердыми коммунальными отходами, что особенно актуально в свете «мусорной реформы», стартовавшей с 1 января 2019 года. А идея молодежной акции очевидна: наступило время действовать! Пора взять ситуацию под свой контроль и навести порядок в нашем прекрасном кедровом краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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