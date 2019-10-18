В Томске выпал первый снег

Сегодня, 18 октября, в городе Томске выпал первый снег. Об этом накануне сообщали в гидрометцентре. Мокрый снег и гололёд сказался на транспортном потоке. Не все водители успели "переобуться" к зиме, поэтому пробки в эту пятницу утром достигли максимальной десятибалльной отметки.

Согласно прогнозу Томского ЦГМС, 18−19 октября в регионе и в городе ожидается похолодание, а также облачная погода с прояснениями. Будут идти дожди со снегом, однако, речь идет об умеренных осадках.

На дорогах ожидается гололедица. Всем, кто еще не сменил летние шины на зимние, необходимо сделать это за выходные. Температура воздуха ночью — 0…-2°С, днём — +1…+3°С. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Как поясняют синоптики, ухудшение погоды связано с приходом в Западную Сибирь циклона, перемещающегося с юга Урала в северо-восточном направлении. Местами осадки могут быть настолько сильными, что может образоваться временный снежный покров. Однако настоящая зима наступит не так скоро, а выпавший снег растает.