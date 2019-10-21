Часть Томска останется без света в понедельник

В понедельник, 21 октября, временное прекращение электроснабжения ожидает жильцов десятков домов города Томска – как в центральной его части, так и на окраинах. Тем временем в областном центре ночью было довольно холодно: 9 градусов со знаком «минус», днем потеплеет до -3. Предстоящее отключение света в нескольких районах Томска в компании «Горсети» объяснили необходимостью проведения плановых работ. Согласно опубликованной на сайте предприятия информации, электроэнергии не будет по следующим адресам:

С 09:00 до 12:00 -

• г. Томск ул. Белинского 70-б,70/1

• г. Томск ул. Студенческая 15/1

• г. Томск ул. Мичурина 98 стр.5

• г. Томск ул. Парковая 25

• г. Томск ул. Кривая 4,4/1,8/1

• г. Томск ул. Пушкина 5

С 09:00 до 16:30 -

• г. Томск ул. Говорова 52-54,58,58 стр.2,58/1,58/3,62

• г. Томск ул. Кузнецова 21 стр.1,26

С 09:00 до 17:00 -

• г. Томск пер. Пржевальского 2-4,3-б,5-9,10-22,12/1,15-17,21,23-а

• г. Томск ул. Пржевальского 19,23,24-28

• Росинка пер. Вербный 10,13-15,14-18,29

• Росинка пер. Крещенский 1-9,1-а,2-8,2-а,2-б,2/1,6/1,7-а,7-б

• Росинка ул. Благовещенская 23,23-а,25-а,27,32,36,36-а,39-41,40,45,46,49-51

• Росинка ул. Земляничная 1-3,1-а,2-6,2-а,2-б,3-а,7-а,8-а,9,9-а,10,14,17-19

• Росинка ул. Капитанская 2,3-15,3-а,5-а,6-8,10-а,10-б,16,23,24-26,30

• Росинка ул. Фигурная 13,18,19-23,26

• г. Томск Богашевский тракт 18,24-26

• г. Томск Радиоцентр п ,11-д,11в,11г,15/1,15/5,17,уч.11,уч.128,уч.130

С 09:00 до 18:00 -

• г. Томск район ЦКПП - АЗС

С 13:00 до 17:00 -

• Томск пр-кт Ленина 132-а,138,167