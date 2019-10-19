В Томске может появиться виртуальный оператор связи

ТГУ и Tele2 подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах создания виртуального университетского оператора на опорной сети Tele2. Как пояснили в пресс-службе вуза, это документ для реализации совместного проекта для будущего томского Большого университета. Предполагается участие студентов в разработке IT-инфраструктуры вуза.

В случае запуска Tele2 предоставит университету инфраструктуру для работы нового оператора.

— При создании виртуального оператора мы планируем собрать предложения от наших студентов и дать им возможность самим разрабатывать новые продукты, необходимые в первую очередь им самим., - уточнил ректор вуза Эдуард Галажинский.

В свое время Tele2 стала «фабрикой» MVNO (виртуальных операторов сотовой связи) благодаря MVNE-платформе, которая помогает быстро и эффективно запускать их. Сейчас на базе сети Tele2 работают более 20 таких операторов.

Таким образом, в России может появиться первый виртуальный оператор на базе университета. Тогда вузы наряду с банками, ШПД-операторами и другими игроками могут разрабатывать для своей аудитории уникальный продукт.