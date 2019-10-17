2019-10-17T11:18:55+03:00
Экономика

Дефектоскоп для «Силы Сибири»

Созданный в Томске уникальный дефектоскоп для газопроводов успешно прошел испытания
Константин Фролов
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Уникальное оборудование предназначено в первую очередь для обслуживания магистрального газопровода «Сила Сибири»Уникальное оборудование предназначено в первую очередь для обслуживания магистрального газопровода «Сила Сибири»
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Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали самоходный диагностический комплекс – комплект оборудования для рентгеновского контроля состояния сварных соединений трубопроводов по заказу компании «Газпром трансгаз Томск». Прежде объекты газотранспортной системы компании обслуживались аппаратами иностранного производства, которые не в полной мере отвечали запросам газовиков.

«Проблема в том, что зарубежные аналоги такого оборудования не вполне соответствует климатическим условиям Сибири, – поясняет начальник организационного отдела Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Олег Ахмеджанов. – Например, летом при контроле состояния сварных швов внутри трубы температура поднимается до 50 градусов. Поэтому специалисты неразрушающего контроля компании «Газпром трансгаз Томск» предложили в рамках НИОКР создать рентгеновский аппарат, приспособленный к работе при экстремально низких и высоких температурах, ведь иностранные дефектоскопы отказываются функционировать в таких условиях».

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От оборудования требовалась простота в эксплуатации, эффективность и надежность.

«Таких серьезных заказов мы ещё не выполняли, хотя рентгеновские аппараты наш вуз конструирует с конца 60-х годов ХХ века. На разных стадиях к созданию отечественного рентгеновского комплекса были подключены порядка двадцати ведущих специалистов различных подразделений вуза», – рассказал Олег Ахмеджанов.

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Уникальное оборудование предназначено в первую очередь для обслуживания магистрального газопровода «Сила Сибири» – одного из ключевых объектов Восточной газовой программы ПАО «Газпром», направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта газа в Китай и другие страны АТР.

Газопровод «Сила Сибири», крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, будет поставлять газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай (восточный маршрут) через территорию Амурской области.

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Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» намечен на начало декабря текущего года. Задача по эксплуатации магистрального газопровода возложена на «Газпром трансгаз Томск»: ответственность за бесперебойную работу масштабного проекта несут пять филиалов компании в Амурской области и Якутии.

В связи с динамичной реализацией проекта «Сила Сибири» от специалистов ТПУ требовалось создать опытный образец самоходного дефектоскопического комплекса в короткие сроки. При этом, в отличие от ранее разработанных моделей, в новом комплексе рентгеновский излучатель может перемещаться как внутри трубы, так и снаружи. Это позволяет снизить риск потери информации, который возникает при просвечивании двух стенок трубы, когда рентгеновский аппарат располагается на внешней поверхности. Новая разработка позволяет осуществлять контроль качества сварных соединений и основного металла промысловых и магистральных газопроводов диаметром от 720 до 1420 миллиметров и толщиной до 32 миллиметров.

– Это оборудование имеет особый спрос в связи с тем, что газопровод «Сила Сибири» проходит в регионах с крайне суровыми климатическими условиями, – говорит заместитель начальника центра диагностики Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Томск» Павел Петров. – При разработке комплекса были учтены мнения наших ведущих специалистов неразрушающего контроля. Все испытания прошли успешно, и на данный момент оборудование проходит финальный этап сертификации в системе «Газпрома», после чего его внесут в официальный реестр для дальнейшей эксплуатации на объектах холдинга.

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В состав самоходного дефектоскопического комплекса входит рентгеновский аппарат, контролирующий качество сварных соединений на трубах большого диаметра, и самоходная тележка с автономным источником питания. При учете панорамного просвечивания сварных соединений она может пройти расстояние до четырех километров и обследовать, таким образом, 40 стыков. Для фронтального просвечивания через две стенки в аппарате используется устройство орбитального перемещения, которое позволяет установить дефектоскоп на тело трубы и с помощью электропривода перемещать по радиальной траектории вдоль объекта контроля.

– Диагностический комплекс достаточно мобилен, время подготовки к работе составляет не более 30 минут, а обслуживают его два специалиста, – отмечает Павел Петров. – Главной особенностью устройства является способность работать при экстремальных перепадах температур – от минус 40 до плюс 50 градусов. Российских аналогов самоходного дефектоскопического комплекса на данный момент не существует, а иностранные образцы не способны выдержать такие температурные показатели. К тому же, созданная политехниками самоходная тележка с рентгеновским аппаратом, имеет скорость 10 метров в минуту и проходит расстояние вдвое большее, чем зарубежные «коллеги». Результаты радиографического контроля при этом фиксируются на стандартную рентгеновскую пленку.

Предполагается, что современный диагностический комплекс найдет свое применение не только на газопроводе «Сила Сибири», но и на других объектах газотранспортной системы России. Опытный образец приступит к непосредственной работе в системе «Газпром трансгаз Томск» уже со следующего года. В дальнейшем ТПУ планирует серийное производство самоходного дефектоскопического комплекса, чтобы полностью покрыть запросы газовиков на использование этого современного оборудования неразрушающего контроля.

Томский политехнический университет является старейшим инженерным учебным заведением в восточной части страны. С самого основания вуз ориентирован на подготовку практических инженеров. Томский политехнический университет является опорным вузом ПАО «Газпром»: ученые ТПУ ведут десятки исследований по различным направлениям в интересах компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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