Камерный театр Алевтины Буханченко закрывается в Томске

После почти 30-летней истории работы театр были вынуждены закрыть.

Алевтина Буханченко, руководитель театра, пояснила, что был рассмотрен вариант переезда в зрелищный центр «Аэлита». Но договориться с этим и другими учреждениями, а также театром драмы, о том, чтобы переехать туда, не получилось.

«У нас маленький театр, камерный. Цена билета — 400 рублей, а площадь, которая у нас есть, ее нам когда-то отдал кинотеатр имени Горького («Киномир», закрыт с 2017 года — прим. ред.). Отдал все ненужное. Тогда оно ничего не стоило, а когда на эти площади сделали коммерческие цены, буквально четыре года назад, я забила тревогу. В прошлом году у меня был юбилей. Лично мне губернатор подарил 400 тысяч рублей, я закрыла долг, а в этом году, с апреля, он снова набежал», — рассказала руководитель камерного театра.

Также она отметила, что сейчас в помещениях театра очень холодно. Кроме того, появились проблемы с крышей: она начала протекать. Зрители стали уходить со спектаклей из-за низкой температуры.

«Я закрываю театр. Поставила город перед фактом. Здесь мы остаться не можем. Занимаем только 300 квадратных метров, а за нами (по документам) числится 700. Помогать нам никто не стал. Если удастся найти даже «квадратов» сто в центре города, может, мы и сможем возродиться. У меня еще начались проблемы со здоровьем», — добавила Буханченко.

По ее словам, 20 октября в театре пройдут последние спектакли.

Камерный драматический театр заслуженной артистки России Алевтины Буханченко открылся в январе 1991 года в помещении театра драмы, а в 1994 году переехал на проспект Ленина, 101, где находился кинотеатр «Киномир».