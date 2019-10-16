11-летний томич представлен к федеральной награде за спасение тонущей девочки

Простой деревенский мальчуган Юра Мельников благодаря своему поступку этой весной прославился на всю страну. Он вытащил 5-летнюю девочку из холодной реки.

Теперь же ему посчастливится принять участие в торжественной церемонии в Совете Федерации. Награждать его будут сами сенаторы и высшее командование Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Парень еще не осознает всей масштабности предстоящего мероприятия, но к поездке в столицу начал готовиться.

Не раздумывая ни секунды

Пасмурным и промозглым апрельским днем Юра с племянницей 5-летней Аделиной играли в мяч рядом с домом. Через дорогу протекает речушка, которая в весеннее половодье разливается почти вплотную к жилым домам. В нее-то и укатился мяч. Потянувшись за ним, девчушка провалилась в ледяную воду. Не раздумывая ни секунды, Юра прыгнул в речку и вытолкнул племянницу на берег, однако самому следом за ней выбраться не удалось: его понесло по течению. Превозмогая жгучий холод и обессиленность, парень смог зацепиться за прибрежный куст и кое-как выбраться на берег. Сегодня он вспоминает об этом с невозмутимым спокойствием, но сложно представить, что он чувствовал в том момент, когда жизнь его маленькой родственницы была на волоске, и когда для принятия решения о спасении ему не потребовалось ни минуты на раздумье - бежать за взрослыми или действовать самому.

То самое место, где чуть не утонула девочка

фото: Росгвардия по Томской области

Настоящий мужчина

- Находчивость-одна из важнейших черт характера Юры, - рассказывает о своем ученике классный руководитель Елена Воробьева. И надо отметить, что одноклассники часто прислушиваются к его мнению, и не только потому, что с уважением относятся к его мужественному поступку. Юра очень серьезен, всегда держит слово, продуманно принимает взвешенные решения. Мы гордимся, что в нашем классе учится такой парень.

Мама Юры, Маргарита Ивановна, уверена, что отвага и мужество в сыне достались от его отца, который несколько лет назад, рискуя жизнью и здоровьем, спас из воды тонущего односельчанина. «И вообще Юра – моя подмога и помощь. После смерти отца они с братом взяли всю мужскую работу на себя: колют дрова, носят воду, работают в огороде. И я уверена, что мой сын не мог поступить иначе, как броситься на выручку своей племянницы, моей внучки.

фото: Росгвардия по Томской области

Мама спасенной Аделины со слезами вспоминает о том страшном событии, могущем стоить ее дочери жизни.

- Я находилась у мамы в гостях, - рассказывает Яна, - укладывала младшего сына. И тут Юра заносит на руках мою дочь, оба промокшие, до смерти напуганные и трясутся от холода. Я всю жизнь буду благодарить своего брата за спасение Аделины. На выходные всегда забираю его к себе в гости, гуляю с детьми по городу и очень горжусь тем, что у меня такой отважный брат.

Сам Юра не любит рассказывать о своем поступке, и если бы не его друзья, случайно узнавшие о случившем и рассказавшие взрослым, никто бы дальше села Батурино Томской области не узнал о мужественном мальчугане.

После происшествия Юра Мельников был награжден благодарственными письмами и подарками от сельсовета и администрации Томского района.