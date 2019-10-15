2019-10-15T06:57:32+03:00
Общество

В Томске глухие дети начали изучать английский язык

Выучив иностранный, можно стать прекрасным письменным переводчиком
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Дети смогут не только читать английские произведения, но и получить интересную профессиюДети смогут не только читать английские произведения, но и получить интересную профессию
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До недавнего времени считалось, что неслышащим людям крайне сложно выучить иностранный язык, а уж о массовом обучении не могло быть и речи.

Однако в Центре поддержки людей с нарушенным слухом «Созвучие» опровергли этот миф. Здесь разработали проект «Тотальная коммуникация» по преподаванию для ребят с нарушением слуха английского языка. И теперь в Томске глухие дети начали изучать английский язык. Не факультативно, а на постоянной основе.

Обучение проходит на базе школы-интерната для детей с нарушенным слухом. Занятия проводятся на понятном для ребят русском жестовом языке. Упор делается на письменный английский: дети учатся грамотно составлять предложения и переводить тексты.

Для того, чтобы программа начала работать, нужно было найти преподавателя, владеющего жестовым языком. К счастью, поиски были недолгими – педагог Оксана Махотина сама вышла на связь с организацией.

— Оксана мне позвонила, — рассказала порталу «Открытые НКО» директор «Центра поддержки людей с нарушенным слухом «Созвучие» Анна Попелло. – Мой номер ей дала моя бывшая студентка. Оксана сообщила, что достаточно успешно изучает жестовый язык, но курсы уже подходят к концу и она прекрасно понимает, чтоб без практики все ее знания быстро выветрятся из памяти. И тогда я решилась воплотить свою давнюю мечту, рассказала ей, что очень хочу, чтобы дети с нарушенным слухом изучали английский. У нее просто не было шансов отказаться.

Первые занятия по иностранному языку для глухих мальчишек и девчонок начались на волонтерских началах в конце прошлого года. После получения средств от фонда президентских грантов уроки стали систематическими, а труд педагога – оплачиваемым. Сейчас в школе есть 2 группы — старшая и младшая, занятия проводят два раза в неделю.

Уроки в школе для неслышащих детей доказали, что ребята с нарушенным слухом способны усваивать иностранный язык. К сожалению, отсутствие английского в большинстве школ для глухих в России сильно сужает канал возможного получения информации для ребенка с нарушенным слухом. В дальнейшем это мешает глухому человеку при поступлении в учебные заведения, при устройстве на работу.

— Вполне возможно, что при должном внимании к данной теме и создании условий для изучения языков, кто-то из подростков с нарушенным слухом смог бы стать прекрасным письменным переводчиком, — поделилась мыслями Анна Попелло. — И мы постепенно движемся в этом направлении: создаем условия и мотивируем, чтобы дети от простого интереса к языку, смогли заинтересоваться самой профессией, и, кто знает, возможно, в дальнейшем кто-то из них станет зарабатывать на жизнь именно переводом. И мы будем искренне рады тому, что список профессий для людей с проблемами слуха расширится.

Обучение глухих детей английскому языку.Проект по преподаванию для ребят с нарушением слуха английского языка – практически инновационный. Теперь и в Томске глухие дети начали изучать иностранный. Не факультативно, а на постоянной основе.Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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