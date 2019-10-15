Бывший главврач и депутат обвиняется в хищении средств в Томской области

Управление Следственного комитета РФ по Томской области сообщило о завершении расследования уголовного дела бывшего главного врача центральной районной больницы в одном из сельских районов региона. Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: за нецелевую трату средств на ремонт учреждения и присвоение дополнительной заработной платы за совместительство.

«По версии следствия, обвиняемый в 2013-2016 годах совершил нецелевое расходование средств территориального фонда ОМС на капитальный и текущий ремонт районной больницы и ее отделений на сумму, превышающую 12 млн. рублей. Он же, в 2015-2017 годах, замещая по совместительству должность врача-статистика и фактически не выполняя его обязанности, получил заработную плату на сумму более 270 тысяч рублей, которой распорядился по своему усмотрению», - сообщила пресс-служба Томского управления СКР.

Материалы дела переданы в суд.

По официально неподтвержденной информации, на скамью подсудимых сядет бывший депутат районной думы и экс-главный врач Молчановской районной больницы 40-летний Андрей Медведев, исполнявший также обязанности и врача-хирурга. Именно при нем в системе молчановского здравоохранения произошли многие положительные изменения: строительство и капремонты фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях, приезд молодых специалистов, приобретение нового оборудования.

В виновность мужа категорически не верит его супруга Светлана. Она тоже медик и в Молчаново вместе с мужем переехали из Северска по программе «Земский доктор». Женщина считает абсурдным обвинение супруга в том, что он получал небольшую зарплату врача-статистика, поскольку он реально выполнял данные обязанности, когда указанного специалиста просто не было в штате больницы. Увы, в условиях катастрофической нехватки врачей на селе многие из них совмещают по две должности.

Возмущена Светлана Медведева и подозрением о нецелевом расходовании средств на ремонт учреждения, поскольку выполненный ремонт, так сказать, налицо и всем очевиден.

«По доносам против мужа возбудили дело о якобы не целевом умышленном использовании государственных средств на текущий ремонт детского и акушерского отделений. То есть все, чем в последние годы гордилась больница и, наверное, весь район оказалось преступлением.

Когда штукатурка с потолка падает во время родов - это не преступление, а проводить качественный текущий ремонт больницы - это преступление...

Знаете, мы как врачи все мечтали о ремонте и благодарны, что Андрей Сергеевич сумел найти на это деньги и так качественно провести работы. Параллельно в отремонтированные кабинеты покупалась новая мебель и оборудование. Даже спецодежда персоналу приобреталась новая. В эти дни я гордилась своим мужем. Горжусь им и сейчас!», - заявила супруга обвиняемого врача в интервью порталу Molchanovonews.ru.