2019-10-14T05:03:17+03:00
Звезды

Томичей ждет единственный показ миланского балета «Анна Каренина»

В спектакле используется музыка из произведений Петра Чайковского
Татьяна Щукина
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Ранее балет по мотивам романа Толстова имел большой успех в ЕвропеРанее балет по мотивам романа Толстова имел большой успех в ЕвропеФото: из открытых источников
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Во вторник, 17 октября, зрителей Большого концертного зала Томской филармонии ждет незабываемое зрелище: премьера балета из Италии «Анна Каренина».

«Томичам будет представлена постановка хореографической компании Balleto di Milano по одноимённому роману Льва Толстого либреттистом и балетмейстером Теэтом Каском (Эстония). В спектакле использована музыка из произведений Чайковского, среди которых «Элегия», «Меланхолическая серенада», «Шесть романсов» и др.», - сообщила пресс-служба томской филармонии, подчеркнул, что, в балетную труппу входят выпускники хореографической школы при «Teatro alla Scala».

Итальянская труппа с большим успехом гастролирует по России с начала октября и уже покорила публику Калининграда, Уфы и Тюмени.

«Анна Каренина»- оригинальный балет, полный эмоций, глубоко проникнутый редкой чувствительностью.. Теэт Каск не ставил перед собой задачи пересказать роман Льва Толстого, но стремился показать поднятые в нем проблемы, используя выразительные средства хореографического искусства. Постановщика в первую очередь интересовали экзистенциальные темы. «Анна Каренина» – это не только история о несчастной любви, это – история о стремлении человека следовать своим внутренним потребностям, оставаясь при этом членом общества», - сообщили в Томской филармонии.

Желающие увидеть прославленную постановку, еще имеют возможность приобрести билет на свободные места. Их стоимость составляет 1300-3000 рублей. Возрастная категория: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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