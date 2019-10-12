На Богашевском тракте в Томске к началу декабря завершатся дорожные работы

Работы по строительству развязки на 76-м километре железной дороги Томска–Тайга планируется завершить до 1 декабря, сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Строительство развязки на 76-м километре железной дороги Тайга – Томск, которая соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной, началось в 2017 году. В сентябре этого года было открыто движение по новой эстакаде на Богашевском тракте.

Сейчас проходит асфальтирование съездов, которое планируется закончить до конца октября. Запланированные на этот год работы подрядчик обязуется завершить до 1 декабря.

В этом году, кроме съездов к будущему туннелю, планируется установить 30 буронабивных свай, которые впоследствии станут опорами для тоннеля под железнодорожным полотном. Также в 2019 году планируется завершить расселение частных домов на выезде из Томска, сообщил Шатурный.

Также, до конца этого года планируется завершить расселение жилых домов, которые находятся рядом с магистралью. С большинством жителей этих домов уже заключены контракты, по некоторым сделаны оплаты, поэтому в скором времени они будут снесены.

В 2019 году на строительство дорожной развязки было направлено более 700 миллионов рублей (200 миллионов из федерального бюджета поступило в апреле, 560 миллионов в августе).

В настоящее время в Минстрое ведутся переговоры по финансированию окончательной части проекта, которая запланирована на 2020 год. Планируется построить тоннель под железной дорогой и соединение развязки с улицей Континентальной. На эти цели потребуется около 800 миллионов рублей).

"Губернатор недавно снова обратился в министерство транспорта и правительство с просьбой выделить в бюджете 2020 года средства на завершение этого проекта. Надеюсь, нас поддержат в этом вопросе на федеральном уровне. Тогда уже в будущем году мы сможем запустить тоннель под железной дорогой и расширить проезжую часть до шести полос", – сказал Игорь Шатурный.

В 2019 году строительством развязки занимается областное дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ). С организацией был заключен контракт на 596,4 миллиона рублей из федерального и областного бюджета.