Школьная экосистема: от теории к практике

Высокую должность в правительстве Марина Николаевна занимает около года, а до того была лидером инициативы АСИ «Новая модель системы дополнительного образования детей», возглавляла федеральный Фонд новых форм развития образования. Ныне она администрирует национальный проект «Образование» и руководит проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум», так что в Томске оказалась в своей стихии.

Шаг к развитию новых компетенций

Одновременно с визитом замминистра в Томском госуниверситете проходила конференция «Управление на основе данных и создание цифровой образовательной среды», в которой приняли участие педагоги, предприниматели и управленцы из 15 регионов России. А 4 октября в помещении Научной библиотеки ТГУ открылся Центр развития современных компетенций детей и молодежи, созданный в рамках нацпроекта «Образование». Кроме того, он входит в федеральную сеть ДНК - «Домов научных коллабораций».

Новую площадку хозяева назвали именем российского ученого Д.И. Менделеева, и потому почетным гостям на церемонии открытия было предложено «собрать» кристаллическую решетку алмаза, символизирующую прочное взаимодействие науки, власти и образования.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил Минпросвещения России и ТГУ за создание еще одной точки развития. Он напомнил, что два года назад в областном центре начали работу технопарк «Кванториум» и музей «Точка гравитации», в большинстве школ ученики занимаются робототехникой. «Мы помогаем детям конструировать, моделировать, изобретать. И сегодня сделали очередной шаг к развитию дополнительного образования», - сказал Сергей Анатольевич.

Собственно, в тестовом режиме центр работает несколько месяцев. Через обучение уже прошли более 700 ребят, до конца 2019 года их число вырастет до 1 300. Для школьников с 5-го по 11-й класс здесь реализуется 30 дополнительных программ технической и естественнонаучной направленности - биоинформатика, космомониторинг природы, разработка приложений для Android, клонирование растений, робототехника и другие.

- Проект в первую очередь направлен на то, чтобы дети оказались совершенно в другом пространстве, не ограничивались той коммуникацией, которая складывается в школе. Потому что на первый план сегодня выходят soft skills, то есть гибкие навыки: креативность, критическое мышление, коммуникабельность и командная работа (так называемые 4К). Безусловно, это уже конвергентное образование, - отметила заместитель министра просвещения.

По словам М. Раковой, созданный при ТГУ центр напрямую решает задачи нацпроекта «Образование». К 2024 году Россия должна войти в десятку лучших систем образования в мире. Отслеживаются его результаты с помощью тестов международного образца, а в их решении важны именно soft skills, напрямую не связанные со знанием предмета.

Сейчас в «менделеевском» центре работают восемь площадок с новейшим учебно-лабораторным оборудованием, сообщила заместитель проректора ТГУ Елена Суханова. В «Научке» оборудовано его ядро - современная коворкинг-зона, зоны для открытых лекториев, тренингов, проектных практикумов. Немаловажно, что занятия бесплатны и доступны для учащихся всех томских школ.

- В центре развития современных компетенций ребята получат новые знания и навыки, поступят в университеты и откроют для себя двери в жизнь, - подытожил губернатор. - Дети - наше будущее, и это философия всей Томской области. Мы готовы и дальше поддерживать введение в регионе различных образовательных ноу-хау.

Фото: Евгений Тамбовцев. Покупка около 70 единиц оборудования для «Точки роста» в кисловской школе обошлась в 1,6 млн рублей.

Точки роста для детей и педагогов

Эксперты признают, что с введением ЕГЭ отъезд выпускников с высокими баллами (и вообще одаренной молодежи) из регионов усилился. «Мы считаем, что для решения этой проблемы важно формировать интерес и мотивацию, - отметил ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский. - Объединяя усилия, вовлекая в реальные проекты детей, мы получаем мотивацию, желание остаться в регионе. Когда ты видишь задачу и вдохновленных людей, которые ее решают, возникает желание остаться, работать и развивать свой родной край».

Сказанное в полной мере относится к «Точкам роста»: такие центры образования цифрового и гуманитарного профилей открылись в сентябре 2019 года в 29 сельских школах Томской области. У ребят в деревнях и селах появилась возможность заниматься робототехникой, 3D-моделированием, лазерной резкой, проектной деятельностью и т. п.

В пятницу с современным оборудованием и новыми программами, которыми овладевают школьники в «Точке роста» в деревне Кисловка Томского района, познакомился заместитель гендиректора Фонда новых форм развития образования Антон Тимкин.

Как рассказал руководитель центра Сергей Назаркин, приходят сюда и первоклашки, но серьезные занятия начинаются с 5-го класса. Одно из популярных направлений - робототехника, например, ребята помладше с удовольствием изучают дорожные знаки вместе с роботом НАО, программы для которого разработали старшеклассники. Ученики 7-8-х классов продемонстрировали гостям роботов, умеющих танцевать и играть в футбол, и «фигурное катание» в воздухе миниатюрных дронов.

Антон Тимкин оценил уровень подготовки школьников в кисловской «Точке роста» и тот факт, что с ними занимаются не только педагоги допобразования, но и наставники из ТУСУРа и НЦ «Полюс» (участие вузовских и бизнес-партнеров - обязательное условие для подобных центров). «Я уверен, что с такой базовой подготовкой через 10-15 лет эти ребята придут на предприятия молодыми специалистами, способными вывести экономику страны в мировые лидеры», - сказал замдиректора фонда.

До 2021 года на территории региона будет создано 60 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. И это лишь одна из составляющих частей нацпроекта «Образование», реализацию которого педагоги Сибирского федерального округа обсудили 4 октября в Центре культуры ТГУ.

Открывая совещание, замминистра Марина Ракова остановилась на вопросах реформирования системы образования и озвучила «триаду задач», которую решает национальный проект: это обновление содержания, кадровый состав и инфраструктура.

Что касается философии нацпроекта, по мнению эксперта, она заключается в переходе от привычной школы к школьной экосистеме, которая включает в себя все форматы и уровни. «Дополнительное, среднее профессиональное и высшее образование, бизнес-экстерналии и государственный сектор - все должно быть вовлечено в эту систему. И образовательная логистика для ребят должна формироваться в соответствии с их способностями и интересами, - подчеркнула Марина Николаевна. - Мы собрали вас здесь, в том числе, чтобы показать опыт, который имеется в Томской области. В этом регионе многое из того, что необходимо реализовать, уже успешно работает. Примером могут служить и детский «Кванториум», и новый центр, созданный на базе университета».