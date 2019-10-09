Старинный дом с солярным знаком восстановлен в Томске

Ремонт дома по ул. Октябрьская, 30 подходит к своему заверению. Силами частного инвестора Евгения Калугина, взявшегося за реконструкцию по муниципальному проекту «Аренда за рубль», полуразвалившееся деревянное здание у Белого озера (к тому же, частично сгоревшее) обрело вторую жизнь.

Так здание выглядело около года назад. Фото: мэрия Томска

«Двухэтажный дом общей площадью 255 кв. м был взят в аренду около года назад. По словам арендатора, в ходе восстановления около 90% стен были сохранены, полностью заменить пришлось только одну сторону здания, которая была подвержена пожару. В помещения уже подведено отопление, водоснабжение, электричество, практически полностью выполнена внешняя отделка стен. Дом выкрашен в светло-голубой цвет, осталось разместить элементы декора на окнах и карнизах здания», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Специалисты сообщают, что дом на Октябрьской является объектом фоновой исторической застройки в районе Белого озера. Одной из его архитектурных достопримечательностей является красивая башенка на верхнем этаже, а также утраченный в 80-е годы узорный парапет с солярным знаком, который будет восстановлен по старым фотографиям.

Проект фасада с восстановленными элементами. Фото: мэри Томска

Цвет здания (голубой) принят по результатам изучения сохранившихся на дереве затёков старой краски. Вид утраченных элементов так же помогли установить бывшие жители дома.