2019-10-09T05:41:58+03:00
Недвижимость

Старинный дом с солярным знаком восстановлен в Томске

Последние элементы на фасад здания у Белого озера планируется установить уже в ноябре
Татьяна Щукина
Поделиться:
Вид дома в настоящее время. Фото: мэрия ТомскаВид дома в настоящее время. Фото: мэрия Томска
Изменить размер текста:

Ремонт дома по ул. Октябрьская, 30 подходит к своему заверению. Силами частного инвестора Евгения Калугина, взявшегося за реконструкцию по муниципальному проекту «Аренда за рубль», полуразвалившееся деревянное здание у Белого озера (к тому же, частично сгоревшее) обрело вторую жизнь.

Так здание выглядело около года назад. Фото: мэрия Томска

Так здание выглядело около года назад. Фото: мэрия Томска

«Двухэтажный дом общей площадью 255 кв. м был взят в аренду около года назад. По словам арендатора, в ходе восстановления около 90% стен были сохранены, полностью заменить пришлось только одну сторону здания, которая была подвержена пожару. В помещения уже подведено отопление, водоснабжение, электричество, практически полностью выполнена внешняя отделка стен. Дом выкрашен в светло-голубой цвет, осталось разместить элементы декора на окнах и карнизах здания», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Специалисты сообщают, что дом на Октябрьской является объектом фоновой исторической застройки в районе Белого озера. Одной из его архитектурных достопримечательностей является красивая башенка на верхнем этаже, а также утраченный в 80-е годы узорный парапет с солярным знаком, который будет восстановлен по старым фотографиям.

Проект фасада с восстановленными элементами. Фото: мэри Томска

Проект фасада с восстановленными элементами. Фото: мэри Томска

Цвет здания (голубой) принят по результатам изучения сохранившихся на дереве затёков старой краски. Вид утраченных элементов так же помогли установить бывшие жители дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мамы Томска хотят обучаться и повышать квалификацию во время декрета
В Томске задумали создать туристическую карту городских родников
Сотрудницы банка из Асина заставляли клиентов отдавать им часть кредитов
В Томской области с 1 января 2020 года будет осуществлен переход на региональную доплату к пенсии
В Томском университете предпенсионеров обучат программированию и организации экскурсий
В деревне Томской области сгорели крытый двор и веранда
Томский губернатор пригласил членов Правительства на дегустацию в ВДНХ
Первый слет казачьих классов пройдет в среду в Томской области
Томичей приглашают на гала–концерт конкурса дворовой песни имени Марата Ахметшина
В среду в Томске прогнозируют погоду без осадков
В Томске обустроили скалу "Дюймовочка" для спортсменов
12-летняя девочка в Томске попала под колеса автомобиля на проспекте Ленина
На досрочную пенсию в Томске вышли 77 педагогов
На полях Томской области раньше всех в Сибири завершилась уборка зерновых
Томичи провели осенний субботник и поучаствовали в плоггинге
Более 22 тысячи томичей пострадали от укусов клещей в 2019 году
В Томской области установлен подозреваемый в краже денежных средств
В Томске горожане обсуждают дизайн общественных пространств
Партию хризантем из Тайланда сожгли в Томске из-за заражения трипсом
Крупное ДТП со столкновением двух авто произошло в городе Асино
На сутки отключат отопление в 38 томских домах на Алтайской и Сибирской
Маленькому томичу нужна помощь в покупке лекарства для химиотерапии
Адвокат из Томска осужден за покупку булочек на фальшивые деньги
Теплая погода продержится в Томске до 9 октября
Национальная еда и танцы ждут томичей на этно-празднике
Ремонт в переулке Курском завершен, томичам дали отопление
Детская больница №1 Томска получила новый аппарат для ИВЛ экспертного класса