В Томске с «Музыкальными историями» выступит группа BrainStorm

Музыканты BrainStorm начали гастрольный тур по Сибири и готовятся выступить в нашем городе. Концерт состоится 16 октября в БКЗ. Группа представит поклонникам программу «Музыкальные истории» - лучшие песни коллектива за 30 лет. В преддверии масштабной презентации BrainStorm в полном составе дали интервью томской «Комсомолке».

Для информации: латвийская рок-группа, основанная в 1989-м году, была первой командой, которая представляла Латвию на Евровидении. В 2000-м они заняли на конкурсе третье место. Музыканты стали широко известны после песен «Maybe» и «My star».

BrainStorm – это Ренарс Кауперс (вокал, гитара), Янис Юбалтс – он же Мэджик (бэк-вокал, гитара), Марис Михельсонс (мультиинструментал), Каспарс Рога (барабаны, перкуссия).

Сегодня BrainStorm часто выступают в России. На следующей неделе группа даст концерт в Новосибирске, затем в Томске, после отправится в Красноярск. Гитарист Янис Юбалтс рассказал, что это уже не первый визит в Сибирь и наши морозы не страшны.

— В Томске мы уже выступали, 4 года назад в ноябре, помнится, уже был снег. Ваш город тогда показался таким компактным, очень много старинных, деревянных домов. Их реставрируют? - поинтересовался Юбалтс.

Кстати, музыканты свободно говорят на русском языке. Как признались сами, выучили его еще в детстве. В 70-е русский можно было слышать в Латвии и в школах, и во дворах. Собственно, знание языков и помогло BrainStorm в самом начале карьеры завоевать популярность. Как рассказал Ренарс Кауперс, выступать в России они начали, когда уже стали известными у себя на родине:

— Все началось в 90-х годах, когда мы в Латвии играли много концертов. В какой-то момент ты понимаешь, что нужно двигаться дальше. И думаешь, что, да, возможно, стоит попытаться найти слушателя за пределами страны.

Музыканты начали петь на английском, который знали не хуже русского. Из-за этого слушатели не ассоциировали их как группу из Прибалтики. Всем казалось, что они из Лондона или Ливерпуля. Поэтому сотрудничество с китайским рэпером BigYear уже не вызвало удивления.

- В сентябре вышел наш совместный хит «На заре». А вот история началась еще 10 лет назад, - поделился Ренарс Кауперс. - Евгений Гришковец позвонил мне в 2009 году и рассказал про эту песню, появившуюся в конце 80-х. Он предложил сделать свою версию. Так получилось, что группа «Бигуди» и BrainStorm создали новую «На заре», и решили «обкатать» ее в Китае. У нас там живут друзья, которые организовали гастрольный тур. В результате все получилось очень удачно, песня китайцам понравилась!

На вопрос, с кем из российских исполнителей музыканты успели поработать, ребята неожиданно назвали «Касту». На первый взгляд, коллаборация с рэп-исполнителями показалась неожиданной, но BrainStorm сказали, что любят рэп.

— Рэп-музыка сейчас на волне. Музыкальный мир постоянно меняется. Когда-то был Моцарт, потом пришли вальсы. Потом уже в 30-50-е - рок-н-ролл. Потом рок-музыка 70-х и так далее. Диско. В начале 90-х пришел гранж. Все слушали, балдели от такой музыки. Что-то постоянно находится на волне. Только что была эра ди-джеев, она продолжается до сих пор, но 10 лет музыка была на топе, а сейчас вот хип-хоп и рэп. Все меняется. И все время так будет. Нам удавалось оставаться на волне. И всегда были люди, которые нас слушают. Но мы следим и стараемся быть на волне. Нам самим интересно. Живем сегодняшним днем, — поделился Марис Михельсонс.

Музыканты не только пишут песни, снимаются в клипах, одним из которых стала, как раз совместная работа с «Кастой» на песню «Про секс», но и играют в кино.

14 февраля в прокат вышел фильм режиссёра Кирилла Плетнева - романтическая комедия «7 ужинов», в которой BrainStorm сыграли в кульминационной сцене самих себя и исполнили абсолютно новую песню «Мотив» композитора Артема Михаенкина, написанную специально для фильма.

- Не могу сказать, что это была какая-то сложная актерская работа, потому что мы играли самих себя, музыкальную группу, но сам опыт в кино отличается от съемок клипа, так как нужно проникнуться идеей, понять замысел режиссера, это куда более сложная работа, - отметил Янис Юбалтс.

Сейчас музыканты вновь в гастрольном туре и совсем скоро окажутся в нашем городе. На вопрос, что из местной еды пробовали ребята, они ответили, что пельмени, а еще Томск ассоциируется у них с кедровыми орешками.

- Но, может, вы нам что-то посоветуете? – спросил Ренарс Кауперс - Попробуйте нашу уху из речной рыбы. У нас ее варят из пяти разных рыб, - порекомендовали мы – Ждем вас в Томске с концертом!