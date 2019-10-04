Томичи написали поздравления своим любимым учителям

К празднику "Комсомольская правда-Томск" объявила о сборе поздравлений для любимых учителей. Приятно, что многие томичи откликнулись и написали своим педагогам слова благодарности и признания. С удовольствием публикуем их в спецвыпуске "Школьной газеты" от 4 октября.

Поздравляю Светлану Николаевну Кравченко, педагога, профессора ТГПУ с профессиональным праздником, Днем учителя!

Педагог – одна из самых мирных и важных профессий. От вас и вашего таланта, педагогического мастерства, умения и мудрости зависят здоровье и в итоге место в жизни и счастье ученика. Вы достойны особого восхищения. Вы ведете за собой учеников, учите петь томичей и являетесь примером для молодых педагогов. Низкий Вам поклон за терпение и нелегкий каждодневный труд. От всей души поздравляю с Вашим праздником, желаю душевных сил, тепла, щедрости и благополучия Вам и Вашей семье!

Ольга Чикало.

Хочу выразить слова благодарности Коробовой Татьяне Анатольевне, учителю русского языка и литературы лицея № 1! Для меня она - особенный учитель. Татьяна Анатольевна оказала большое влияние на формирование моей личности, привила интерес к литературе. Я безумно благодарен ей за открытие для меня нового мира. Она прекрасный педагог и Человек с большой буквы. До сих пор, как появляется возможность, я с удовольствием захожу в школу, чтобы повидаться с ней.

Никита Галанов.

Хорошо, когда на твоем жизненном пути встречается мудрый человек, наставник. Еще лучше, когда в детстве и юношестве тебя окружают такие люди. Вспоминая свое детство, могу с уверенностью сказать, что мне и сверстникам повезло. Потому что именно нам встретился профессионал своего дела, Сергей Павлович Епанешников.

Тогда, в далекие 80-е, когда в нашей стране повсеместно практиковалась авторитарная педагогика, он давал нам право на свободное высказывание своих мыслей. Не давал «правильное» решение, а направлял, помогал его найти.

На каждом уроке мы видели увлеченного своим предметом преподавателя, а после – заботливого и внимательного классного руководителя. С нами, учениками старших классов, у него возникли доверительные отношения. Нам было интересно с ним в поездках и походах. Его авторитет не имел ничего общего со школьной властью учителя, он был подлинно человеческим. В нелегкое перестроечное время для кого-то Сергей Павлович стал примером глубокого постижения профессии и, как сейчас говорят, личностного роста: учился и работал с нами одновременно, стал руководителем. Своим образом жизни он показал, как важно быть хорошим отцом, заботиться о семье. Своим ученикам он никогда не указывал, а просто был внимателен к нашему выбору и самоопределению. Благодаря ему многие мои одноклассники связали свою жизнь с педагогикой. Но самое главное, что и сейчас мы можем обратиться за добрым советом к нашему дорогому «Палычу»!

Ольга Храмцова.

Дорогая Ирма Карловна Москвина, поздравляю Вас с Днём учителя! В пятом классе Вы пугали меня своим взглядом, и я считала Вас самым строгим учителем. Вы проверяли мои иногда довольно длинные сочинения, делали пометки на полях и, главное, учили анализировать художественный текст.

Для меня Ваши уроки в Академическом лицее – самые счастливые школьные часы. Помню, мы сидели в мягко освещенном розовом кабинете зимними вечерами, сочиняли мифы, и мне навсегда запомнилась атмосфера защищенности и доверия.

Вы заинтересовали меня своей душевностью, справедливостью, качествами, как наставника, так и учителя. У меня возникло теплое отношение к Вам, и только после этого я прониклась тем же чувством к литературе. Благодаря Вам я приняла решение продолжить развиваться в направлении филологии.

Куровская Екатерина, ученица 11-го класса.

Дорогой Михаил Николаевич Серков! От всего сердца поздравляю Вас с Днем учителя. Только благодаря Вам у меня появился интерес к английскому языку, который Вы преподавали у нас в российско-американской профессиональной школе. Я поняла, насколько другой язык может быть интересен и многогранен. Вы – настоящий мастер своего дела, которое выбрали! Не знаю, преподаете ли сейчас или нет, но пусть благодаря Вашим стараниям и усилиям ученики становятся грамотнее, образованнее, умнее и просвещеннее. Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые терпеливые, любящие людей и умеющие донести знания, которыми владеют. Желаю Вам здоровья и терпения, внутренней умиротворенности и гармонии, уважения окружающих и искренней благодарности за Ваш великий труд. Пусть Ваши ученики вместе с Вами добиваются невероятных высот, пусть Вам сопутствует удача во всех делах. Пусть учительские будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными, такими, которыми можно гордиться. А в семье воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Нина Шабанова.

Поздравляю Ольгу Ивановну Прудникову, учителя начальных классов 49-й школы. Это просто суперженщина, и не просто учитель, а завуч начальной школы. Считаю, что так любить детей не умеет никто. Это строгая и очень честная любовь, которая не дает шансов ученикам вырасти черствыми и равнодушными. Это любовь, которая заполняет все детское сердце без остатка, и там не остается места для лени и глупости. Ольга Ивановна – любимый учитель у меня и моих детей. Обнимаем крепко, желаем здоровья и побольше путешествий!

Оксана Туганова.

Уважаемая Ольга Иосифовна Левина, от всей души поздравляем Вас с Днем учителя! Как мама Тимура, вашего ученика из 4 «Д» гимназии № 29, хочу от лица всех детей и родителей сказать Вам спасибо за внимание, терпение, готовность помочь и поддержать. Желаем Вам быть всегда в хорошем настроение, крепкого здоровья и положительных эмоций каждый день!

Анна Пинус.

От всего сердца поздравляю Казаченко Елену Федоровну, учителя истории, обществознания, права и МХК Кривошеинской средней школы!

Профессия учителя во все времена была одной из самых уважаемых. К учителю обращались не только за ценными знаниями, но и за мудростью. Елена Федоровна – Учитель с большой буквы. Для меня большая честь быть частью ее огромного мира. В День учителя прежде всего хочется еще раз сказать ей спасибо. Спасибо за бесценные знания, за Вашу мудрость, за то, кем мы стали! Здоровья Вам и долголетия!

Виктория Хадкевич, выпускница 2000 года, 11«А» класса.

В День учителя хочу поздравить уникального педагога, Наталью Авенировну Шестакову! С пятого класса в Русской классической гимназии № 2 она преподает русский язык и литературу. Могу признаться, что в начальной школе я ненавидела чтение и письмо, но как только пришла на урок к Наталье Авенировне, все изменилось. Настолько интересно и увлекательно она рассказывала нам о том, как писатели создавали свои произведения, почему герои делали именно такой выбор. Как человек, она давала нам, девчонкам, очень мудрые советы, которые помогли и в жизни, и в отношениях. И еще одна яркая особенность – это юмор. Она умеет шутить так, как никто другой. А еще обладает невероятной харизмой и тонким вкусом. В двух словах, для меня это – идеал. Благодаря Наталье Авенировне я выбрала журналистику и ни разу об этом не пожалела.

Софья Севостьянова, выпускница 2004 года, 11«Б» класса.

Поздравляем классного руководителя 4 «Б» класса Клавдию Ивановну Родик с Днем учителя! Первый учитель формирует и закладывает фундамент для каждого ученика. Вы не просто даете нам знания, вы болеете за нас, переживаете, учите раскрывать свои способности, не боясь принимать важные решения и нести за них ответственность! Вы развиваете наши маленькие души, рождая в нас доброту и усердие. Вот уже 31 год Вы создаете школьную атмосферу, теплый климат в классе, где мы чувствуем себя защищенными, где нам уютно и тепло. Наши знания, наши успехи и наш уже полученный опыт бесценны, мы всем классом поздравляем Вас с Днем учителя и желаем Вам крепкого здоровья, легкости и побольше счастливых моментов!

С огромным уважением, родители и ученики 4 «Б» класса Лицея № 1 им. А. С. Пушкина.