Мариинская школа № 3 города Томска» рассказала об успехах своих учителей

Кадры решают все в любой сфере жизнедеятельности. К примеру, учителя, благодаря мастерству которых средние школы становятся лучшими из лучших, всегда были и остаются золотым фондом отечественного образования. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 Томска» по праву гордится своими педагогами. Среди них есть и опытные, и начинающие преподаватели. Накануне Дня учителя директор старейшей школы нашего города, опытный педагог более чем с 30-летним стажем Светлана Татаркина рассказывает о своих коллегах.

- Светлана Никитична, как и 155 лет назад, Мариинская СОШ славна традициями и высоким качеством подготовки детей, впечатляющими победами. Масштабы ее признания в профессиональном педагогическом сообществе давно шагнули за пределы региона. Кто задает тон в коллективе?

- Действительно, благодаря постоянному творческому поиску, креативности, мастерству педагогов - лидеров нашего учреждения мы имеем возможность постоянно развиваться в соответствии с требованиями времени и потребностями общества, воспитывать и обучать детей, которые к выпуску из школы становятся полностью сформировавшимися личностями, успешными молодыми людьми. Все идет от начального звена (1 - 4-е классы), от добрых рук и горячих сердец наших уважаемых учителей. В первую очередь назову корифеев, педагогов-мастеров. Это Лилия Рашитовна Тахтабаева, опытный учитель, в совершенстве владеющий современными образовательными технологиями и методиками, который готовит сильных учеников с хорошими задатками лидеров. Ирина Викторовна Кузьмина - заместитель директора по учебной работе и практикующий педагог, почетный работник общего образования РФ, классы которой также нацелены на победу. Дети под ее руководством постоянно участвуют в конкурсах различного уровня, конференциях, других значимых образовательных событиях. Нина Ильинична Пекарских - заместитель директора по научно-методической работе и учитель начальных классов. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ». В 2019 году признана победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель России». Лауреат премии губернатора Томской области. Всегда в поиске новых форм и методик работы. Интереснейший педагог Светлана Анатольевна Шлотгауэр умеет создать в классе эффективную воспитательную среду, активно использует в работе здоровьесберегающие и другие современные образовательные технологии. Ее ученики с удовольствием участвуют в различных городских мероприятиях коллективного характера (например, в 2018 - 19 учебном году в программе «Экополюс» ребята заняли I место). Из молодых педагогов хочу отметить Елену Александровну Гынгазову (ее уроки пробуждают творческие способности учащихся), преподавателя иностранного языка в начальной школе Юлию Викторовну Матей (в прошедшем году она стала победителем внутришкольного этапа престижного конкурса «Учитель года», тем самым получив право на участие в его муниципальном этапе). Их ученики с хорошими результатами завершают обучение в начальной школе.

- Кто потом принимает ребят под свое крыло?

Это учителя - мастера основной и средней школы. В первую очередь Капитолина Михайловна Елегечева, учитель биологии, заслуженный учитель РФ. Она - человек мощной работоспособности и большого таланта. Ведет большой пласт работы в школе: занимается инновационным, научным направлениями, участвует в различных конкурсах и конференциях. Не отстают от нее и дети: они перенимают активность педагога, стремление к повышению образовательного уровня, волю к победе. Дети сдают ЕГЭ по биологии с высокими результатами, позволяющими им затем поступать в престижные вузы. К примеру, трое наших выпускников в прошедшем году поступили в СибГМУ, чем мы очень гордимся. Учитель физики Светлана Валерьевна Лоцманова, победитель конкурса «Педагог - наставник» 2018-19 учебного года, позволяет детям глубоко проникать в столь сложный, но очень востребованный сегодня предмет. В 2019 году многие наши выпускники (все они, к слову, стали студентами томских вузов) выбрали факультеты физико-математического цикла. Преподаватель истории Елена Михайловна Лежнева также славится выпускниками - высокобалльниками по результатам сдачи ЕГЭ. Причем для ребят характерно погружение в предмет, что говорит о высоком качестве преподавания педагогом.

Ольга Степановна Мартынова - учитель географии. Качество подготовки выпускников по ее предмету высокое, что помогает им ежегодно поступать в вузы Томска и других городов. Награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ. Активно внедряет в процесс обучения новые педагогические технологии, стремится к постоянному саморазвитию, повышению квалификации.

Наталья Анатольевна Кох обучает старшеклассников истории, обществознанию и праву. Она же - талантливый руководитель школьного музея, ведет в Интернете популярный сайт mariinka3.ucoz.ru В 2017 году вышла победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года», судьи которого сразу обратили внимание на высокий профессионализм педагога и оказали особое доверие - пригласили стать членом жюри известного конкурса. Это замечательный педагог, гордость и слава Мариинской школы № 3 и, без ложной скромности, один из лучших педагогов города. Наши учителя - профессионалы высокого уровня, подлинные Мастера своего дела, которым в работе мало равных. Жаль, что невозможно назвать их всех сейчас поименно.

- Что хотите пожелать коллегам в канун праздника?

- Конечно, крепкого здоровья, профессиональных успехов и громких побед, возможностей для творческого и карьерного роста, материальной стабильности, благополучия во всем и удачи! С Днем учителя!