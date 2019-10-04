Сертификат дополнительного образования: что должны знать томичи

Стартовал новый учебный год, и родители начали записывать своих детей в кружки и секции, где при зачислении просят предъявить номер сертификата дополнительного образования. При этом родителям (или законным представителям) ребенка важно помнить несколько простых вещей:

- сертификат дополнительного образования - это уникальный идентификационный номер в информационной системе, который выдается один раз и действует до достижения ребенком возраста 18 лет;

- для зачисления в кружок или секцию не обязательно распечатывать сертификат в бумажном виде - можно просто предоставить его номер;

- если сертификат утерян или родители забыли, получали его или нет, всегда можно обратиться в Региональный модельный центр дополнительного образования детей и в организацию дополнительного образования по месту жительства, которые уточнят, где и как можно получить повторную выписку с номером сертификата и паролем для доступа в личный кабинет в информационной системе «Навигатор дополнительного образования».

Почему важно каждому ребенку получить сертификат? Этот документ позволяет воспользоваться возможностями, которые открывает система дополнительного образования в муниципалитете, в котором они проживают. Для родителей сертификат официально подтверждает возможность ребенка обучаться в кружках и секциях за счет средств государства, поэтому важно, чтобы государство понимало, за кого оно платит, и смогло продолжить оплачивать предоставление услуг дополнительного образования.

Для получения сертификата необходимо написать заявление, обратившись в образовательные организации, расположенные на территории проживания ребенка. Их список размещен на сайтах муниципалитетов и в «Навигаторе дополнительного образования» https://tomsk.pfdo.ru. На этих же ресурсах размещены список требуемых документов и бланк заявления. После внесения данных в информационную систему на электронную почту (указанную в заявлении) будет отправлен пароль для доступа в личный кабинет в системе «Навигатор дополнительного образования».

И еще немного о «Навигаторе дополнительного образования»…

Цифровое будущее становится все ближе. Уже сейчас любой родитель, заинтересованный родственник или сам ребенок могут узнать о программах дополнительного образования на базе Домов детского творчества, детско-юношеских спортивных школ, детских садов и школ через «Навигатор дополнительного образования». Здесь можно узнать и про интересующие программы, и про организации, где работают кружки, а также подобрать удобное расписание. Все больше организаций заносят в систему свои программы - уже сейчас в «Навигаторе» можно познакомиться с более 6 тысячами программ 529 организаций, которые охватывают все направленности дополнительного образования - естественнонаучную, техническую, художественную, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую, патриотическую и социально-педагогическую. «Навигатор» работает по принципу «единого окна» доступа к информации обо всех возможностях системы дополнительного образования детей в регионе.

Много вопросов возникает по финансовому обеспечению сертификата дополнительного образования.

Первоначально все дети получают сертификат дополнительного образования, а дальнейший его статус будет зависеть от того, какие программы ребенок выберет для обучения.

Каждый муниципалитет делит программы на два списка. В первый входят дорогие программы предпрофессиональной подготовки (в детских школах искусств, спортивных школах и т. д.), особо значимые для региона программы, которые реализуются на базе школ, детских садов, а также некоторые общеразвивающие программы учреждений дополнительного образования. Они финансируются по-прежнему принципу - через муниципальные задания. Деньги в этом случае доводятся муниципалитетом непосредственно в образовательную организацию. Если ребенок записывается на эти программы с использованием своего сертификата дополнительного образования, он остается в статусе сертификата учета. Денежные средства в данном случае непосредственно на сертификат не поступают.

А часть программ в организациях дополнительного образования теперь финансируется не заранее, а только по факту оказания услуги ребенку. Обычно это популярные среди детей дополнительные общеразвивающие программы, которые прошли специальную сертификацию на соответствие всем нормативным требованиям. Если ребенок выбирает такую программу, то сертификат получает статус сертификата финансирования, и средства с сертификата списываются ежемесячно в зависимости от стоимости программы. В этом случае, кроме заявления на зачисление в кружок, составляется и подписывается договор на оказание образовательных услуг. По сути дела, это платная услуга, которая оплачивается не из кармана родителя, а из средств бюджета.

Если ребенок разочаровался в программе и хочет записаться на другую, важно, чтобы родители не забыли расторгнуть договор перед тем, как перейти в новый кружок, где в этот момент открыта запись. Такой переход возможен не чаще чем 1 раз в месяц. Тогда и деньги с сертификата будут уже выплачиваться той организации, за которую ребенок «проголосовал ногами». Таким образом, сертификат позволяет реализовать право выбора и пойти заниматься в ту организацию, которая предоставляет более качественные, на взгляд родителей, услуги.

Годовой номинал сертификата рассчитывается исходя из тех средств, которые выделены на дополнительное образование и общего количества детей в муниципальном образовании. Уточнить денежную сумму на сертификате можно в управлении образования муниципалитета, в котором проживает ребенок.

Объем средств на сертификате дополнительного образования обеспечивает получение, как минимум, одной сертифицированной программы. В ситуации, если ребенок выбрал программу, стоимость которой меньше номинала сертификата, он может выбрать еще одну программу. В случае, если средств на сертификате для оплаты второй программы в полном объеме будет недостаточно, разницу могут доплатить родители или законные представители.

При этом дополнительно к выбранной сертифицированной программе ребенок может получить образовательные услуги по предпрофессиональным и особо значимым программам, доступное количество которых определяет муниципалитет.

Родителям важно помнить, что на руки деньги сертификата дополнительного образования не выдаются, их нельзя снять с виртуального счета, и они не накапливаются на сертификате! В случае, если ребенок не определился с выбором программы, не прошел зачисление в текущем месяце, денежные средства с его сертификата перераспределяются на оплату обучения других детей.

Поэтому каждый родитель может и должен использовать возможности сертификата дополнительного образования для формирования успешного будущего своего ребенка!

Получить информацию о правилах получения и использования сертификата дополнительного образования можно на сайтах: https://dop70.ru и https://tomsk.pfdo.ru.