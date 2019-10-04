Лучшие томские педагоги получили награды к празднику

В большом, уютном зале драмтеатра 2 октября состоялся торжественный прием губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Глава региона поздравил работников образования с наступающим Днем учителя.

Несмотря не прохладную октябрьскую погоду, прием получился действительно теплым. Сцена была украшена яркими цветами, а уже в фойе гостей приветствовали живой музыкой. Многие встретили своих коллег из других школ и смогли поздравить друг друга с профессиональным праздником. Наконец, когда все заняли свои места, а свет в зале погас, на сцене началось представление. Учителей порадовал своим выступлением ансамбль «Русские забавы». После этого началась самая долгожданная часть - награждение. На сцену вышел губернатор, обратившись со словами благодарности к томским педагогам:

- В череде профессиональных праздников День учителя занимает особое место. Это праздник особый, потому что профессия учителя - особенная. Да и не профессия это вовсе, а служение, миссия. Вы не только учите, преподаете, но и открываете мир молодому поколению, - сказал Сергей Жвачкин.

Глава региона вручил педагогам почетные грамоты и знаки отличия «За заслуги в сфере образования», премии за достижения в педагогической деятельности и награды победителям областного конкурса молодых учителей «Педагогические горизонты».

Среди награжденных Почетной грамотой Министерства науки и образования РФ оказались Юлия Емельянова, педагог школы № 5 города Колпашево, Людмила Кузнецова, учитель истории Губернаторского Светленского лицея. В числе тех, кто удостоен знака отличия, - Маргарита Барская, учитель Шегарской школы № 1, Олеся Васильева, воспитатель детского сада № 96 города Томска, Зульфия Вашурина, учитель английского языка Бакчарской школы, Ирина Куликова, учитель Тегульдетской школы, Надежда Желнирович, учитель Белоярской школы № 1 Тегульдетского района, Вера Киселева, педагог дополнительного образования Центра сибирского фольклора города Томска, и многие другие.

В конкурсе «Лучший учитель» восемь человек признаны лучшими учителями России, 15 — Томской области. В конкурсе молодых учителей «Педагогические горизонты» победили десять человек, также они получили стипендию губернатора в размере 120 тысяч рублей.

- Спасибо вам за то, что мы много лет подряд каждый год увеличиваем валовый региональный продукт на 30 миллиардов рублей. Спасибо за новые производства и научные открытия. Потому что в основе каждого достижения - ваш труд, ваши ученики и их знания, - подчеркнул Сергей Жвачкин, вручая цветы и награды.

После официальной части педагогов ждал концерт с выступлением северскихх барабанщиков, группы «ЮДИ» и народной артистки России Людмилы Травкиной.