Томскому детско-юношескому центру «Звездочка» исполнилось 55 лет

55 - много это или мало? Если учесть, что системе дополнительного образования России исполнилось 100 лет, то наш центр еще очень молод.

Как все начиналось? Детский клуб «Звездочка» был создан в 1964 году как центр организации досуга детей работников Томского электротехнического завода. Тогда это - несколько кружков технического творчества, спортивные секции и библиотека. Располагался клуб в жилом доме по ул. Усова, 31. С 1994 года детский клуб находится в системе образования города. Десятки увлеченных ребят каждый день открывали его двери, оттачивали свое мастерство в объединениях по интересам. С 2012-го ДЮЦ «Звездочка» стал автономным образовательным учреждением.

Шли годы. Сегодня центр - это открытая, динамично развивающаяся система, которая дает детям и взрослым полноценное образование и возможность реализовать себя в разных видах деятельности в пяти учебных зданиях в центре Кировского и Советского районов: ул. Елизаровых, 2 (главный корпус), ул. Матросова, 8 (корпус № 2), ул. Косарева, 9 (СП «Гармония»), ул. Гоголя, 23 (СП «Астра»), ул. О. Кошевого, 68/1 (СП «Республика бодрых»).

В жизни успех любого дела определяют люди, их ум, энергия и, что особенно важно, их талант. Сплоченность и «заряженность» работой позволяют педагогам подниматься на профессиональную высоту. В нашем центре работает успешный, сплоченный коллектив педагогов-инноваторов, каждый из которых знает ответы на вечные вопросы: «зачем он здесь» и «что сейчас должен делать». Отрадно, что за свою многолетнюю историю «Звездочка» завоевала широкое признание среди жителей нашего города, открыла немало юных дарований. Во главе центра - вдохновитель и создатель многих творческих проектов, директор Матова Ольга Александровна.

В нашей жизни есть люди, которых можно смело назвать «визитной карточкой» центра.

В юбилейный для ДЮЦ «Звездочка» год сразу три коллектива отмечают свои знаковые события.

10 лет исполняется детскому игровому агентству «Апельсин», участнику многочисленных концертов, игровых программ, театрализованных представлений центра, социально значимых мероприятий района и города. Бессменные руководители - Лузановская Анна Васильевна, Петренко Вера Алексеевна.

Девиз объединения:

«Апельсин» - это праздник!

«Апельсин» - это детство…

От печали и скуки витаминное средство».

10-летний юбилей у дружного, озорного, творческого коллектива театра танца «Колибри». Педагогическое кредо руководителей Лисс Светланы Борисовны и Термана Александра Витальевича: каждый ребенок должен чувствовать себя успешным и иметь возможность реализовать себя. В «Колибри» изучают народно-сценический, классический танец и современную хореографию.

25 лет искреннее желание детей заниматься акробатической гимнастикой в микрорайоне Мокрушинском успешно реализует педагог Куксина Елена Геннадьевна, руководитель студии «Контраст».

Успехи, победы, достижения детей и педагогов - далеко не все в повседневной жизни «Звездочки». Главное - другое. Вот что, например, пишут дети о центре.

Темный Никита (театр танца «Колибри»):

«…Для меня, как и для многих из нас, центр «Звездочка» является чем-то большим, чем просто школа или любое подобное заведение. Для меня он как второй дом, куда я всегда могу прийти, где мне всегда дадут ценный совет и обязательно выслушают, поймут и наставят на правильный путь…»

Живаев Владислав (театр танца «Колибри»):

«…Когда я пришел сюда в первый раз, я и подумать не мог, что благодаря педагогам, которые меня учили на протяжении почти десяти лет, я достигну таких высоких результатов. Я получил незабываемый опыт, приобрел много новых друзей. «Звездочка» всегда была местом, где меня поддерживают и понимают. Несмотря на то, что я являюсь выпускником, я буду возвращаться сюда снова и снова».

Доманова Полина (студия акробатической гимнастики «Контраст»):

«…. «Звездочка» для меня - это главное увлечение, вечное учение, успех, никаких помех и спорт. «Лучше растяжку, тяните шпагаты», - скажет нам тренер. И мы - акробаты!»

Лебедева Анна (ДИА «Апельсин»):

«…Вся «Звездочка» - это мой дом, Ольга Александровна - мудрый наставник, «Апельсин» - моя большая семья. Я помню каждый концерт, в котором я участвовала, я помню каждую минуту, проведенную на сцене, и я ни за что их не забуду. Я надеюсь, что после выпуска меня будут так же звать на мероприятия, я надеюсь, что «Звездочка» всегда ответит мне взаимностью, а я, в свою очередь, постараюсь отдать все «Звездочке». Я по-настоящему люблю это место, наверное, именно поэтому «Звездочка» и стала для меня домом, в который всегда хочется возвращаться!»

За 55 лет ДЮЦ «Звездочка» стал вторым домом для многих томичей. Мы выпустили большое число ребят, которые нашли свой путь в жизни. Кто знает, может, они тоже пойдут по стопам своих руководителей, станут такими же обожаемыми педагогами. Впереди у нашего центра долгая, интересная и творческая дорога, новые творческие находки, дела. Ведь 55 лет - это только начало пути!

29 октября в 18.00 на сцене Томского областного драматического театра состоится ключевое событие юбилейного года - отчетный юбилейный концерт «Дорогой добра».

Мы поздравляем всех коллег и друзей «Звездочки» с юбилеем нашего центра. Желаем всем неиссякаемого поиска и новых творческих побед.

С юбилеем, любимая «Звездочка»!