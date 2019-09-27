2019-09-27T18:06:05+03:00
Недвижимость

Люди замерзают в центре Томска без горячей воды и отопления

Жители домов по улице Кузнецова живут без ГВС почти 2 месяца
Татьяна Щукина
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В доме на ул. Кузнецова, 12 ГВС отключили еще 5 августаВ доме на ул. Кузнецова, 12 ГВС отключили еще 5 августаФото: из открытых источников
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В редакцию «КП-Томск» обратились жильцы дома по адресу ул. Кузнецова, 12, где с 5-го августа и по сей день отсутствует горячее водоснабжение. Люди возмущены: «Что за издевательство?».

- Первоначально в объявлении было написано, что нам дадут горячую воду еще 26 августа. Потом сроки сдвинули до 31-го. 23 сентября я позвонила в нашу управляющую компанию «Кировский массив», мне сообщили, что 25-го воду дадут. Сегодня уже 27-е сентября, а воды нет, как и отопления. Более того, два дня назад появилось несколько новых раскопок на ул. Герцена возле гимназии №6 и Горсада, - рассказывает владелица одной из квартир Светлана Юдина.

Несколько дней назад на ул. Герцена появились новые раскопы Фото: из открытых источников

Несколько дней назад на ул. Герцена появились новые раскопыФото: из открытых источников

По ее словам, в минувшие выходные в ее квартире было всего +14 градусов, на этой неделе температура в помещении держится возле отметки +17.

- В нашем доме 8 квартир, и в основном в них проживают пожилые люди, им приходится особенно тяжело, одна из бабушек и вовсе лежачая, - говорит Светлана Николаевна. – Пенсионеры вынуждены целый день ходить в своих квартирах в двух парах шерстяных носков, в теплых штанах, кофтах, плюс халаты. а сверху еще теплые жилеты надеты. Конечно, мы неоднократно спрашивали в своей УК, почему нам в этом году не дают горячую воду (раньше такого никогда не было), нам отвечают, что где-то на магистрали – серьезные поломки. Люди, которые видели трубы в раскопах, говорят, что они в ужасном состоянии.

Отметим. что на сегодняшний день в Томске без горячей воды остаются несколько десятков многоквартирных домов. Между тем, ночные температуры в областном центре колеблются от 0 до +3 градусов, днем столбики термометров не поднимаются выше 9 градусов.

В ресурсоснабжающей организации «ТомскРТС» срывы в подаче ГВС объясняют тем, что в нынешнюю ремонтную компанию было выявлено дефектов на теплосетях на 25 процентов больше показателя прошлого года. Срок эксплуатации большинства теплотрасс превышает 25 лет.

Ситуация обсуждалась на последнем заседании комитета городского хозяйства Думы города Томска. Народные избранники предложили выделить на капремонт тепловых сетей в 2020 году из городского бюджета около 100 млн рублей. Вопрос будет рассмотрен на собрание городской думы 1 октября.

Судя по комментариям в социальных сетях, недовольство горожан обстановкой в ЖКХ Томска растет. Многие отзывы томичи оставили на странице «ТомскРТС» под постом компании с фото котика, спящего на теплой батарее: «Оплатите услуги отопления и горячей воды и грейтесь спокойно!»

«Оплатите услуги отопления и горячей воды и грейтесь спокойно!» Фото: соцсети

«Оплатите услуги отопления и горячей воды и грейтесь спокойно!»Фото: соцсети

«Это вы такими постами издеваетесь над людьми что ли? На улице уже не лето нифига. И ладно нет еще отопления. Но отсутствие горячей воды сейчас - это уже какая-то новая форма пыток, - написал пользователь под именем Павел Ащеулов

- По плану должны были включить 26 августа! Потом пообещали, что включите 3 сентября. Потом сказали, что 18. Но вот наступило 26 сентября, а горячая вода есть только во снах. Ваши стандартные отписки о том, что у компании не хватает рук на починку всего, как-то воду не греют в трубах».

Пользователь Наталья Касьянова написала еще лаконичнее: «Грейтесь спокойно», а чем греться-то, ни воды, ни отопления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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