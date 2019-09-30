Учителя, вы в нашем сердце навсегда!

Любую удачу важно рассматривать как результат командного труда. Такой подход в МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат № 1», например, считают самым правильным. А вершин коллектив уже достиг немалых. Одна из них – победа во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа 2019 года. В мероприятии приняли участие 23 803 школы, успех пришел далеко не ко всем. Это ли не итог деятельности всей команды!

Если говорить кратко, задача современной школы – обеспечить детям качественное доступное образование, вырастить успешную личность. В инновационной общеобразовательной школе-интернате № 1 Каргаска работа построена в строгом соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Отвечать высоким стандартам непросто. Школу, о которой наш рассказ, вот уже более 10 лет возглавляет Елена Кондратьева, преподаватель биологии высшей квалификационной категории, соросовский учитель, почетный работник общего образования РФ. Она и сама постоянно обучается новому и всех за собой ведет.

- Сегодня иначе нельзя, - говорит Елена Михайловна. – Педагоги непрерывно учатся, занимаются самообразованием, повышают квалификацию, участвуют в конкурсах профессионального мастерства. И побеждают, безусловно. Вот один из недавних примеров: выпускница нашей школы-интерната, преподаватель истории и обществознания Людмила Воробьева-Исаева, была награждена дипломом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019». Она представляет Томскую область на конкурсе «Учитель года России», который проходит в эти дни в Грозном и завершится 5 октября. Мы всем коллективом болеем за нее. А в 2015 году лауреатом Всероссийского конкурса был признан Алексей Воробьев-Исаев, муж Людмилы, также педагог нашей школы, учитель истории и обществознания. Очень гордимся этой победой!

Талантливые педагоги в Каргасокской школе-интернате № 1 не редкость. Так, например, здесь работает обладатель знака отличия «За заслуги в сфере образования III степени», три учителя получили почетное звание «Отличник народного просвещения РФ», девятнадцать - «Почетный работник ОО РФ». Работа именно таких учителей, признанных мастеров своего дела – залог разностороннего развития личности детей, воспитание успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего активную позицию в обществе.

Направлению «Одаренные дети» педагогами уделяется пристальное внимание. Одним из главных показателей одаренности учащихся являются результаты их участия во Всероссийской олимпиаде школьников (ВСОШ). Подготовка детей осуществляется при поддержке известного образовательного центра «Коалиция», созданного ассоциацией победителей олимпиад. В 2018 году в школе резко возросло число победителей и призеров регионального этапа ВСОШ (их было 9 против 2 в позапрошлом году).

Не первый год в образовательном учреждении осуществляется программа развития «Школа успешных учащихся», организованы проблемно-творческие группы по реализации сетевого образовательного проекта «Школа – техникум – эффективное взаимодействие», а также проблемно-творческие лаборатории (ПТЛ). В их числе лаборатория «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» (данное направление – одно из главных: с 2015 года школа выступает пилотной площадкой по введению ФГОС ОВЗ, здесь давно открыты коррекционные классы, обустроена доступная среда для особенных ребят).

Профильное обучение – не менее важная составляющая процесса образования. Старшеклассники имеют возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. Профилей четыре - гуманитарный, физико-математический, биолого-химический, технологический. Ведется подготовка в вузы.

- Каждый день детей и педагогов наполнен образовательными событиями, обогащен знаниями, коллективной творческой работой, - говорит Елена Кондратьева. – Учителя как опытные капитаны ведут школьный «корабль» к новым достижениям. Скоро наш праздник, День учителя. Искренне и сердечно поздравляю всех своих коллег. Здоровья вам, благополучия, профессиональных взлетов и успешных учеников!