Восемь чудес Деевых

Когда в семье появляется ребенок, родители открывают вместе с ним окружающий мир заново. Каждый новый маленький человек - чудо. В семье Рожновых - Деевых воспитываются восемь ребят. Самому старшему, Евгению, 25 лет, самой маленькой, Лерочке, 4 года.

Хорошо, когда семья большая и дружная. Все в ней ладно, родители и дети приветливы, и рядом с такими людьми всем всегда хорошо. Как будто возле них постоянно солнышко светит. Конечно, бывают на семейном «небосводе» свои «тучки» (как прожить без неурядиц или забот), однако надолго они не задерживаются. Да и некогда Деевым сердиться или ругаться. Каждый занят своими делами.

Глава семейства, Алексей Валерьевич, - майор в запасе. Он летчик - истребитель, отличник боевой службы, имеет 8 государственных и ведомственных наград. Награжден правительственными медалями «За безупречную службу» трех степеней. Ветеран военной службы воинской части 3478, сейчас активно участвует в жизни совета ветеранов Регионального отделения общероссийской организации ветеранов войск правопорядка. Папа - достойный пример настоящего мужчины для своих детей.

Мама, Елена Олеговна, - сержант в отставке. Любящая жена и мама, заботливая и понимающая. Кулинарка отменная: любое приготовленное ею блюдо в семье идет на ура. Правда, свободного времени у хозяйки дома немного, ведь большая семья требует полной отдачи.

В 2019 году Алексей Деев и Елена Рожнова была награждена почетным знаком «Родительская доблесть».Фото: Из личного архива героя публикации

- Свои заботы не перекладываем на бабушек и дедушек, - говорит Алексей Деев. - Сами справлялись и справляемся. Ребята растут самостоятельные, мы стараемся им привить как можно больше полезных навыков: в жизни все пригодится.

Восемь детей скучать родителям не дают. Хотя четверо из них уже достаточно взрослые. У сына Евгения появилась своя семья, с женой Натальей они живут в Томске. Дочь Анастасия в 2019 году стала выпускницей Томского госуниверситета. Ее трудовая деятельность, как у старшего брата, связана с компьютерной сферой. Настя окончила среднюю школу с золотой медалью, чем гордится вся семья. Впрочем, и другие дети не отстают в учебе. Алена - студентка третьего курса спортфака педагогического университета. Даше исполнилось 18 лет, в этом году она поступила в Томский политех, хочет стать инженером-физиком. Татьяна перешла в 10-й класс средней школы, Петр учится в четвертом классе, Михаил - во втором.

Каждый ребенок, помимо учебы, имеет свое любимое занятие, а общее для всех увлечение - спорт. Алена награждена серебряным знаком отличия Всероссийского спортивного комплекса ГТО, Таня, Петр и Михаил - золотым. Также Алена - мастер спорта России по спортивной гимнастике, Татьяна - КМС, Перт и Михаил имеют юношеские разряды. И сыновья, и дочери участвуют в различных соревнованиях, родители рады успехам своих детей. Конечно, победы появляются не на пустом месте. Мама и папа своим образом жизни постоянно доказывают детям: только труд позволяет человеку добиваться высоких результатов.

Дни пролетают незаметно, вечером вся семья собирается дома. Часто в гости с вкусными пирогами приходит бабушка со стороны мамы, Надежда Михайловна, и тогда Деевы вместе усаживаются пить чай. Все одинаково любят добрые шутки, любят посмеяться. Им никогда не скучно друг с другом, нравится дарить родным подарки. Самым «семейный» праздник у Деевых, как и у многих других, - Новый год. Непременно наряжается красавица-елка, готовятся сюрпризы, фирменные кушанья. Вместе с боем московских курантов каждый загадывает свое заветное желание. И непременно - одно общее: чтобы семья всегда оставалась единым целым, все были здоровы и успешны. Ведь в этом - правда и мудрость жизни: самым родным людям для счастья надо быть рядом.

Материал подготовлен при информационной поддержке департамента по вопросам семьи и детей Томской области.