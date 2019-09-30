Ресторанный бизнес, «Фифочка» и «Фея»

В Верхнекетском районе мер поддержки малого бизнеса несколько. В центре занятости населения (ЦЗН), например, начинающие предприниматели могут получить единовременную государственную субсидию на становление предприятий. Многие воспользовались этим видом помощи, участвуя в программе содействия занятости безработных граждан.

Шить, вышивать и добра наживать

Маргарита Беляева - начинающий предприниматель. Полгода назад она открыла в Белом Яре швейное ателье «Маленькая фея». Название мастерской говорящее: хозяйка предприятия - настоящая волшебница. Она знает, как превратить поношенную одежду во вполне пригодные для ношения вещи, как создать эксклюзивный наряд.

- Ничего удивительного, - улыбается владелица бизнеса. - Я окончила Томский колледж дизайна и сервиса, нас многому научили наши педагоги. А склонность к шитью у меня была с детства, всю сознательную жизнь занимаюсь этим с удовольствием.

Маргарита Беляева любит создавать эксклюзивные наряды. Работы ей хватает даже в выходные.Фото: из архива героя публикации

Маргарита, вернувшись из города домой, поработала по специальности в частном пошивочном предприятии, потом обзавелась семьей, появился ребенок. После декрета, обратилась в центр занятости населения в надежде подыскать для себя место. Быстро поняла, что хочет реализовать собственный предпринимательский проект (белоярцам требовались услуги ателье), участвуя в программе содействия самозанятости. Получив субсидию в размере 100 тысяч рублей, закупила ткани, нитки, необходимые аксессуары, запчасти для швейных машин. Арендовала помещение и взялась за работу. Заказчиков ждать долго не пришлось: жители Белого Яра и близлежащих небольших населенных пунктов стали приходить в швейную мастерскую. Работы много, и поэтому Маргарита подумывает принять еще одну швею.

- Планирую развитие предприятия, - делится она. - Поддержка потребуется, безусловно. В других конкурсах и программах для малого бизнеса я пока не участвовала. Хотелось бы сейчас удержаться на плаву, а дальше будет видно.

Вкус - пальчики оближешь!

В отличие от Маргариты Беляевой, предприниматель Галина Масина занимается малым бизнесом уже не первый год: свое первое кафе на 20 посадочных мест она открыла в Белом Яре в 2010 году. Хотя, как признается сама Галина, выпускница химического факультета ТГУ, связывать жизнь со сферой общепита не планировала. Хотела заняться хлебопекарным производством: ее мама повар, сестра создала пекарню в соседнем регионе.

Когда специалисты районного ЦЗН предложили ей открыть свое дело, обдумала это предложение как следует и согласилась. Субсидия ушла на аренду помещения, небольшой ремонт и частично - на покупку оборудования. Кафе быстро стало популярным. Через шесть лет в центре поселка Галина открыла новое предприятие питания, уже на 48 мест, под названием «Домашняя кухня».

- Придя к нам, люди могут и наскоро перекусить, и съесть горячий обед, - рассказывает хозяйка. - Есть услуга доставки обедов в офисы, которая востребована. Пользуется спросом свежая выпечка. Нередко в кафе проводятся свадьбы, юбилеи, корпоративы. В штате «Домашней кухни» 7 человек, все трудоустроены, получают достойную зарплату. Планируем со временем развиваться дальше. Возможно, нам потребуется государственная поддержка: без инвестиций хороший бизнес не построишь.

Красота как состояние души

Не первый год в Верхнекетском районе действует муниципальная программа по улучшению инвестиционного климата, развитию промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства. Одним из ее важнейших элементов является конкурс «Становление».

Открыть в Белом Яре салон красоты Татьяну Завьялову подтолкнуло временное отсутствие работы. Начинала, как Галина Масина и Маргарита Беляева, с районного центра занятости населения. «Очень нравится заниматься прическами», - признается Татьяна. К дизайну причесок также добавились макияж, шугаринг и эпиляция. Первое небольшое помещение не позволяло расширять перечень услуг. Помогло участие в конкурсе «Становление»: благодаря ему предприниматель приобрела оборудование, арендовала другой офис, где расположился салон красоты «Фифочка». Выбор услуг стал больше за счет художественного оформления бровей, наращивания и ламинирования ресниц, аппаратной косметологии, парафинотерапии, маникюра и педикюра.

КлиенткиТатьяны Завьяловой теперь ухаживают за лицом и телом, не выезжая из поселкаФото: из архива героя публикации

Хозяйка бизнеса, безусловно, думает о дальнейшем развитии дела, а значит, о возможности участия в конкурсах для предпринимателей.

- Поддержка власти чувствуется, и средства эти нужны, - резюмирует Татьяна. - Расходы несем существенные. Налоговые вычеты немалые, плюс аренда, затраты на электроэнергию, воду. Хотелось бы, чтобы предпринимателям в самом начале предоставляли необходимые сведения контрольно-надзорные органы: те же Госпожнадзор, Роспотребнадзор. Легко попасть на штрафы, которых может и не быть, если знать разрешения и запреты.