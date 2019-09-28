Роспотребнадзор призвал томичей делать прививки от бешенства

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. В связи в этим управление Роспотребнадзора по Томской области напомнило жителям региона о целесообразности ставить прививки от смертельно опасного болезни.

«Бешенство - это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, является абсолютно летальным и характеризуется полным отсутствием средств лечения уже развившегося заболевания», - отмечено в информации ведомства.

Специалисты сообщили, что с начала 2019 года на территории Чаинского района Томской области зарегистрировано два эпизоотических очага бешенства. Диагноз «бешенство» был установлен у лис. В эпизоотических очагах был выполнен полный комплекс профилактических мероприятий.

Всего за 8 месяцев текущего года от укусов животных в регионе пострадало 1822 человека, в т.ч. от укусов диких животных 41 человек.

Единственным способом, которым можно предотвратить развитие гидрофобии, является курс лечебно - профилактических прививок. На территории города Томска функционирует 4 центра антирабической помощи на базе медицинских организаций, имеющих в своем составе травматологические пункты (ОГАУЗ «Поликлиника № 3, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 39; ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» , г. Томск, ул. О. Кошевого, 72; ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», г. Томск, ул. Бела Куна, 3; ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» г.Томск, ул. Нахимова, 3) и 20 центров на базе районных больниц Томской области.

В памятке Роспотребнадзора для населения поясняется, что заражение бешенством происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Бешенством болеют все млекопитающие, как домашние (собаки, кошки, коровы, лошади), так и дикие (лисы, еноты, ежи и др.).

«В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства. Обращаем внимание, что прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от полиса ОМС», - сообщается в памятке с уточнением, что для прививок используется вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета.