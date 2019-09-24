2019-09-24T07:13:00+03:00
Общество

В Томской области увеличилась ежемесячная выплата на третьего ребенка

Обращаться нужно в центры социальной поддержки по месту жительства
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: domashniy.ruфото: domashniy.ruФото: из открытых источников
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С сентября в регионе увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей — он составляет 12 177 рублей. Об этом ообщает пресс-служба областной администрации.

Такую выплату сегодня получают более 5800 семей, на предоставление из областного бюджета уже направлено 488,5 млн рублей.

- Размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума, установленного в регионе. «Перерасчет производится автоматически, обращаться в центр социальной поддержки не нужно», — уточнила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста получают семьи со среднедушевым доходом не выше одного прожиточного минимума. Кроме того, учитывается занятость одного из родителей (работа, военная служба, учеба и т.п.) и отсутствие ограничения в правах (лишения прав) на первого и последующих детей.

Справка КП:

Для того, чтобы получать выплаты, нужно обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства. Необходимые документы: паспорт, копии свидетельств о рождении всех детей, справка о составе семьи, документы о занятости второго родителя (единственного родителя), документы, подтверждающие доходы членов семьи за три последних месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

Предоставление ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей осуществляется в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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