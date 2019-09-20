2019-09-20T09:56:09+03:00
Недвижимость

Томская область ввела самый протяженный объект дорожного нацпроекта

Это участок Томск - Каргала – Колпашево
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации Томской областифото: пресс-служба администрации Томской областиФото: из открытых источников
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Именно это автодорога со 150-го по 172-й км в Кривошеинском районе стала самым протяженным объектом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в областной администрации, подрядчик – областное ДРСУ расширил проезжую часть до 8 метров, заасфальтировал 182 тысячи квадратных метров и съезды. Укрепил обочины щебеночно-песчаной смесью.

Кроме того, дорожники установили 200 новых дорожных знаков и стоек, более 300 сигнальных столбиков, заменили 500 метров барьерного ограждения на новое и нанесли разметку проезжей части с использованием термопластика. Также на участке появились три новых остановочных комплекса с посадочными площадками и автопавильонами с обеих

Для повышения качества и безопасности автомобильной дороги при ремонте применены высокопрочные материалы и новые технологии. На укладке нижнего слоя — полимерно-дисперсно-армирующие асфальтобетонные смеси, верхнего — щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 и битумно-полимерная стыковочная лента. При устройстве уширения проезжей части дорожники применили геосетку.

сторон дороги.

- Введенный участок — один из четырех, которые ремонтируют на автотрассе Томск – Каргала – Колпашево по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. До 2024-го в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние еще 190 км наиболее проблемных участков автодороги, — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Он уточнил, что ремонт автодороги Томск – Каргала – Колпашево проводился и раньше. В 2016 году в нормативное состояние приведен 19-километровый участок в Шегарском районе. В 2017 году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы три участка протяженностью 24,2 километра в Томском районе.

Автомобильная дорога Томск Каргала Колпашево представляет собой основную опорную сеть региона, которая связывает областной центр с Шегарским, Кривошеинским, Молчановским, Чаинским, Колпашевским, Парабельским и Каргасокским районами. Автодорога обеспечивает массовые пассажирские и грузовые перевозки, в том числе перевозку продукции сельскохозяйственного производства и в значительной степени грузов различных отраслей промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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