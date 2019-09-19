Отопление в домах томичей включат, когда снова похолодает

Заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев провел пресс-конференцию, на которой рассказал о начале отопительного сезона. То, что в жилых домах еще не подключено отопление, связано с теплой погодой в регионе. По словам Брюханцева, тепло в дома томичей начнет поступать, когда среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов. По мнению метеорологов, похолодание может прийти уже на следующей неделе.

«Если же прогноз синоптиков не оправдается, и теплая погода сохранится, тогда старт отопительного сезона немного отодвинется, но, скорее всего, незначительно», - подчеркнул вице-мэр.

Брюханцев отметил, что социальные объекты Томска (школы, медучреждения, детсады и прочие) уже получили разрешение на подачу отопления в свои здания.

Соответствующие заявки могут также подать многоквартирные дома. Для этого собственники должны обратиться в свою УК или ТСЖ, а те - в ресурсоснабжающую организацию «ТомскРТС».