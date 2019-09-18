В Томске ученые-медики опубликовали результаты 27-летнего исследования

Ученые Сибирского государственного медицинского университета выяснили, что смерть у курящих людей от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается в 5,2 раза, по сравнению с некурящими.

- Исследование началось еще в 1988 году, — рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии с курсом клинической фармакологии СибГМУ Игорь Долгалев. — В наблюдение включено 1546 мужчин и женщин 20–59 лет, жителей города Томска. Одна из задач исследования — изучение влияния артериальной гипертензии и курения, а также их сочетания на формирование риска общей и сердечно-сосудистой смертности». Первичное скрининговое исследование обнаружило высокую распространенность артериальной гипертензии (АГ) и курения среди жителей города Томска. Выявлено, что АГ увеличивает риск общей смертности в 2,2 раза, сердечно-сосудистой — в 3,4 раза, а основной причиной смерти у лиц с высоким артериальным давлением являются сердечно-сосудистые заболевания.

Проект СибГМУ — один из немногих в мире, где получены эпидемиологические данные не только о традиционных факторах риска, но и причинах сердечно-сосудистых заболеваний, формирующихся в семье.