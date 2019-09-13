2019-09-13T05:46:13+03:00
Общество

Кража с риском для жизни

Воровство металла с ЛЭП противозаконно и смертельно опасно
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ежегодно на энергосетях воруют тонны металла.Ежегодно на энергосетях воруют тонны металла.
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Настоящим бедствием для российской электроэнергетики стали сборщики металлолома. Ежегодно на энергосетях воруют тонны металла. А ведь магистральные ЛЭП находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше. Удар током смертельно опасен. Но ради наживы похитители подвергают опасности не только себя, но и других людей. Снижается устойчивость опор ЛЭП и повышается риск их падения. В результате без электричества рискуют остаться тысячи населенных пунктов.

С начала 2019 года две кражи зафиксированы в Алтайском крае, восемь – в Забайкалье. На одной из линий вблизи г. Чита две ослабленные опоры рухнули при сильном ветре. К счастью, обошлось без ограничения потребителей.

Раскрытием всех этих преступлений сейчас занимаются правоохранительные органы. За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как за кражу.

Надеяться на снисхождение не стоит. Суд традиционно встает на защиту интересов потребителей электроэнергии. За кражу уголков жителя Алтайского края приговорили почти к трем годам лишения свободы.

Энергетики ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и совместно с полицейскими ведут борьбу с расхитителями металла.

- По нашей инициативе вопросы сохранности оборудования электросетевых объектов и надежности электроснабжения регулярно рассматриваются на заседаниях антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации, - рассказывает начальник службы безопасности и режима МЭС Сибири Шамиль Шадриев. - Проводятся совместные с полицией рейды по пунктам приема металла, а также внеплановые обходы трасс линий электропередачи.

Также энергетики ведут разъяснительную работу с местными жителями, оперативно отрабатывают все сообщения, поступившие по «телефону доверия».

КСТАТИ

Для обеспечения безопасности устанавливаются охранные зоны ЛЭП! Это земельный участок и воздушное пространство, отстоящие по обе стороны от крайних проводов линии на расстояние 25 и 30 метров для линий напряжением 220 кВ и 500 кВ, соответственно.

На территории охранной зоны ЛЭП категорически запрещено:

— рубить деревья и кустарники;

— рыбачить, проходить с поднятой удочкой;

— устанавливать палатки;

— разжигать костры;

— охотиться, стрелять по изоляторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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