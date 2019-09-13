Массово прививать томичей от гриппа будут выездные бригады и мобильные пункты

В пятницу, 13 сентября, жители Томска смогут сделать прививку от гриппа на пл. Новособорной в передвижной лаборатории, которая расположится со стороны переулка Спортивного. Акция продлится и в субботу. Перед вакцинацией желающих осмотрит врач.

«Вакцинация в мобильном комплексе будет проводиться только для взрослого населения с 18 до 60 лет после осмотра врачом. Остальным категориям необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления», — сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В информации отмечено, что прививку от гриппа можно будет поставить также возле ТЦ «Манеж» (18 сентября) и у ТЦ «Мегаполис» (25 сентября).

Департамент здравоохранения Томской области дополнил, что в городе начнут работать также выездные бригады, которых будут посещать организации. Уже известно, что такой возможностью воспользуются учреждения профтехобразования, вузы, крупные предприятия.

Заявку для централизованной вакцинации, руководители предприятий могут сделать, обратившись в поликлинику, обслуживающую территорию расположения своей организации.