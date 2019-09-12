СК займется делом томского школьника, ударившего машину, которая сбила его щенка

Шокирующий Томск случай об уголовном деле подростка, у которого задавили собаку, дошел до Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, что 16-летнему Даниле Сафронову грозит уголовная статья и штраф в 14 тысяч рублей за удар кулаком по автомобилю – тому самому, который наехал на его щенка. Чтобы защитить томича, Уполномоченный Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование Данила.

Ударил от отчаяния

Напомним, несколько дней назад стала известно, что несовершеннолетнему Даниле пришла повестка в суд. Парня обвиняли в умышленном повреждении автомобиля 5 июня.

В тот злополучный день Данила вместе с другом чинили машину в гаражном кооперативе. Трехмесячная Лайка Берта бегала рядом без поводка. В какой-то момент Данила услышал визг щенка, выбежал на улицу и понял, что ее переехал внедорожник «Ниссан».

- Я увидел, что автомобиль остановился и не съезжает с моего щенка. Я попросил его отъехать, но водитель не отреагировал. Тогда я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть, — рассказал Данила.

Берте только исполнилось три месяца, когда ее жизнь оборвалась. ФОТО: ТВ-2Фото: из открытых источников

Узнав о таком разбирательстве, неравнодушные томичи начали сбор подписей в интернете в поддержку Сафронова. Среди поддержавших мальчика — депутат Госдумы РФ Алексей Диденко.

- Подросток в отчаянии ударил по машине. Ведь он потерял друга! Контролировать свои действия в этой ситуации не смог бы даже взрослый мужчина! – считает Алексей Диденко.

В свою очередь депутат направил обращение на имя Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой с просьбой оказать содействие в выработке решений, позволяющих восстановить справедливость и способствующих досудебному разрешению конфликта.

- В случае необходимости мы готовы предоставить семье Сафроновых хорошего адвоката, - добавил Диденко.

"Я извинялся, но меня послали"

Водитель Александр Николаев, который оказался вторым участником инцидента выразил свои сожаления и извинился перед Данилой на своей странице Вконтакте:

- Мне безумно жаль о том, что случилось с собакой. Искренне жалею о её смерти! Но в случившемся моей вины нет, так как я сделал всё, чтобы этого избежать! Я остановился и пропустил животное, убедившись, что животное прошло плавно начал движение, - написал Николаев.

Водитель придерживается мнения, что если бы хозяин не бросил беспомощное животное на произвол судьбы на проезжей части, то ничего бы этого не случилось.

- Когда я приехал с извинениями, то хозяева сказали чтобы я засунул их (извинения) к себе в зад и шел на три буквы! Постоянно требуют с меня деньги и угрожают защитниками животных и исками в суды! – сообщил Александр.

Водитель признался, что к нему приезжали люди с угрозами, удручает и травля через СМИ.

- У меня тоже семья, жена в декрете, дети, я подрабатываю случайными заработками, постоянных доходов нет. Животных я очень люблю, у меня их много! – поделился Александр. По его словам, в полицию был вынужден обратиться для защиты от нападок хозяев собаки.

Теперь делом займется Следком

Омбудсмен Анна Кузнецова отметила, выбранный формат - уголовного дела – в данной ситуации ей представляется, как минимум странным.

- У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме. Мы приложим все силы, чтобы помочь ребенку и отстоять его права, — заявила Кузнецова.

Российский детский омбудсмен также обратилась к областному прокурору с просьбой рассмотреть возможность привлечения к ответственности водителя автомобиля, который задавил щенка.

В данный момент Следственный комитет поднял вопрос о возвращении дела из суда на допрасследование. Из-за большого резонанса делом займутся в СК.

Юлия Копейкина, адвокат, также прокомментировала этот случай на своей странице в Фейсбуке, указав, что в данном уголовном деле множество нарушений:

- Это дело является ярким образчиком нашей «палочной» системы. Это когда оценка деятельности правоохранительных органов идет по количеству направленных уголовных дел в суд. Почему не статья КоАП РФ 7.17 – «Уничтожение или повреждение чужого имущества», за которую предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей? Это максимум, что можно усмотреть в действиях парня. Да потому, что административка не идет в учет раскрываемости и не влияет на показатели работы. Даже жену водителя в качестве свидетеля не допросили. В качестве свидетеля допрошена лишь сотрудник полиции, которая опрашивала подростка и потерпевшего.

После того, как СК проведет свое расследование, будет назначено судебное заседание. Очень хотелось бы, чтобы дело завершилось примирением сторон, а не выплатой штрафой и угрозами.