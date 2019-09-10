Полицейские сопроводили с сиреной томичку со схватками до роддома

Жительница Томска чуть не стала мамой прямо по дороге в родильный дом. Женщина направлялась в медучреждение со своим супругом, когда у нее начались сильные предродовые схватки. Испугавшись за здоровье жены и малыша, будущий счастливый отец бросился за помощью к первой попавшейся машине ДПС, дежурившей на перекрестке улиц Розы Люксембург и Дальне-Ключевской. Мужчина попросил инспекторов помочь добраться до родильного дома, как можно быстрее.

«Лейтенанты полиции Виталий Яковлев и Дмитрий Михальчук, быстро оценив ситуацию, приняли решение сопроводить роженицу, нуждающуюся в срочной медицинской помощи, на патрульном автомобиле. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские оперативно сопроводили автомобиль, в котором находилась беременная женщина, в лечебное учреждение», - с гордостью за своих коллег рассказали в пресс-службе областного Управления МВД.

.В ведомстве сообщили, что, добравшись до места назначения, женщина буквально в течение часа родила здорового мальчика. Отец младенца поблагодарил полицейских за оказанную помощь, а те в свою очередь пожелали здоровья молодым родителям и новорожденному.