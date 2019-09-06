2019-09-06T05:19:20+03:00
Происшествия

Один из начальников «Томскавтодора» получил 9 лет строгого режима за взятку

Раскрыты его должностные преступления с 2015 по 2017 годы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Теперь экс-начальник лишен денег, свободы и право занимать чиновничью должностьТеперь экс-начальник лишен денег, свободы и право занимать чиновничью должностьФото: Архив "КП"
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Сотрудника «Томскавтодора» признали виновным в получении взяток более чем на 1 млн. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый, являясь с мая 2015 года по ноябрь 2016-го начальником службы весового контроля Областного ДРСУ, а с ноября 2017 года ведущим инженером отдела обеспечения сохранности дорог «Томскавтодора», получил в 2016 и 2017 годах от начальника транспортного цеха томского коммерческого предприятия взятку в виде денег в особо крупном размере частями, за обеспечение беспрепятственного проезда грузовых автомобилей, принадлежащих данному предприятию, через зону действия пункта весового контроля, расположенного вблизи с. Воронино Томского района», – говорится в сообщении следкома. Также, подсудимый с апреля по декабрь 2017 года получил еще одну взятку в значительном размере от директора другого коммерческого предприятия за аналогичные незаконные действия.

Суд признал дорожника виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 1 млн. 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности государственной, муниципальной службы сроком на 5 лет, с конфискацией изъятых денег. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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