Один из начальников «Томскавтодора» получил 9 лет строгого режима за взятку

Сотрудника «Томскавтодора» признали виновным в получении взяток более чем на 1 млн. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый, являясь с мая 2015 года по ноябрь 2016-го начальником службы весового контроля Областного ДРСУ, а с ноября 2017 года ведущим инженером отдела обеспечения сохранности дорог «Томскавтодора», получил в 2016 и 2017 годах от начальника транспортного цеха томского коммерческого предприятия взятку в виде денег в особо крупном размере частями, за обеспечение беспрепятственного проезда грузовых автомобилей, принадлежащих данному предприятию, через зону действия пункта весового контроля, расположенного вблизи с. Воронино Томского района», – говорится в сообщении следкома. Также, подсудимый с апреля по декабрь 2017 года получил еще одну взятку в значительном размере от директора другого коммерческого предприятия за аналогичные незаконные действия.

Суд признал дорожника виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 1 млн. 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности государственной, муниципальной службы сроком на 5 лет, с конфискацией изъятых денег. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.