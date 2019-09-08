Что ели томичи на фестивале «Вкусное местное-2019»

В День Томича, 7 сентября, возле СФТИ прошел уже знакомый и полюбившийся многим горожанам гастрономический фестиваль «Вкусное местное». В этом году он выдался юбилейный – пятый. С каждым годом событие набирает обороты и приобретает еще больший масштаб. На этот раз повара дали 6 мастер-классов, которые шли каждый час.

Знакомьтесь - шеф!

Открыл фестиваль лайфхаками по приготовлению сибирской ухи Денис Марачковский, основатель и бренд-шеф студии вкуса «Лоfт». Денис рассказал о том, с чего начать готовить этот суп, как выбрать продукты, как правильно и быстро разделывать рыбу. Пока уху поставили вариться в огромном 100-литровом казане, на соседней площадке начала свою работу интерактивная кухня.

Первый мастер-класс провела Анна Кривощекова, кондитер-любитель. Как призналась сама Анна, любовь к готовке у нее с детства. Свой первый торт испекла в первом классе. Уже в 7 лет пекла печенье и всякие сладости.

Потом Анна училась на повара-кондитера. Первым местом работы стало томское кафе «Космос», (может кто-то еще помнит его). Затем были еще кафе, но в конце концов Анна ушла из общепита и стала готовить только для своей семьи. Со временем поняла, что ее призвание – печь торты на заказ. Анна показала зрителям, как готовить блины из кабачков. Краткий рецепт: кабачки, яйцо, молоко, соль, сахар, масло растительное, мука, разрыхлитель теста или сода гашеная. Все компоненты нужно перемешать блендером до однородной массы, чтоб растекались по сковороде и печь из полученной массы блины. Как уверяет повар, они понравятся даже тем, кто не любит кабачки и никогда их не ест.

Анна Кривощекова испекла кабачковые блиныФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Второй мастер-класс дал Дмитрий Карев, бренд-шеф ресторана «Leto»

Дмитрий в профессии уже 20 лет, стажировался за границей в Лондоне, но владеет не только европейской, но и восточной кухней. Любит творчески подходить к приготовлению даже самого простого и обычного блюда. На своем мастер-классе Дмитрий научил томичей готовить булгур с овощами, лисичками и кедровыми орешками.

Краткий рецепт: на растительном масле в сотейнике нужно обжарить все компоненты этого блюда, а для эффектной подачи приготовить сметанный крем.

Третий мастер-класс провел Ринат Садыков, повар студии вкуса «Лоfт». Он рассказал, как быстро и вкусно приготовить стейк рибай и филе миньон на гриле . Зрители без отрыва наблюдали, как повар жарил большие, сочные куски мяса на углях. За угощением выстроилась солидная очередь.

Ринат Садыков готовил стейки из мраморной говядинсевоФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Четвертый МК представил Владимир Пышненко, бренд-шеф ресторана «Мама, я дома» . Владимир – старожил фестиваля, он участвует третий год подряд и каждый раз показывает оригинальные и аппетитные блюда, приготовленные в сковороде.

Владимир рассказал, что ему помогло освоить всю работу на кухне, и что его первым и первым единственным шефом был Макс Гузаров. После его руководства Владимир сам стал шефом, и каждый раз ставит своего учителя в пример.

Мастер-класс был посвящен стейкам из свиной шеи.

Краткий рецепт: понадобится молодой картофель, который нужно обжарить на шкварках, а также приготовить салат из свежих помидоров, заправленный ароматным маслом.

Пятый МК вел Анатолий Коробейников, шеф-повар отеля «Скандинавия», директор школы ресторанного бизнеса «Бостон».

Анатолий работал во многих заведениях, когда-то открывал бар. Привлекала интересная подача, шоу, которое можно устроить в процессе приготовления. Самое удивительное, чем поражал гостей – картины из еды. На глазах у изумленной публики создавались настоящие съедобные кулинарные шедевры. Такой подход применяет часто в кейтеринге, создавая атмосферу на мероприятии. Мастер-класс Анатолия был посвящен салату с грибами.

Краткий рецепт: берем салат, рвем его руками, далее в миску крошим редиску, помидор, добавляем обжаренные лисички (или любые другие грибы). Главный момент – заправка из кедровых орешков, бальзамического соуса.

Мастер-класс Анатолия КоробейниковаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Шестой мастер-класс представил Дмитрий Войцеховский, повар студии вкуса «Лоfт».

Дмитрий успел поработать поваром на различных кухнях от корпоративных заведений (например, Транснефть, Томскэнергосбыт ) до известных ресторанов – «Вавилон», «Top Gear». Сегодня Дмитрий работает в молодой, модной команде поваров студии вкуса «Лоfт», продвигает идеи новой сибирской кухни.

Его мастер-класс на фестивале назывался «Татаки из мраморной говядины с микс-салатом из сезонных овощей под соусом «Лесные грибы». Повар рассказал, что незнакомое нам слово «татаки» не что иное, как нарезка. Показал, как сделать ее красиво и как приготовить соус из тех грибов, что растут в наших сибирских лесах.

Эффектным моментом стало фламбирование мясаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Завершил серию уроков от поваров кулинарный баттл двух профессионалов – Анатолия Коробейникова и Дмитрия Войцеховского.

Повара получили одинаковый набор продуктов и за 15 минут должны были приготовить интересное блюдо. Среди продуктов оказались: балык, два вида сыра, масло, мука, хлеб, картофель, сладко-пряные соусы, зелень. Анатолий сделал питательный гамбургер, а Дмитрий - нарезку из обжаренного мяса, картофеля и сыра под соусами. Победила дружба, так как зрители посчитали оба блюда достойными.

Волонтеры еле успевали раздавать приготовленноеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Съедобные рекорды

Кроме того, в этот день все гости фестиваля стали свидетелями кулинарных рекордов. «Сибирская Аграрная Группа» соорудила для томичей гигантскую катушку из сарделек с сыром длиной 415 метров в честь юбилея Томска.

Символику города поддержал Хлебозавод №4, изготовивший из тостового хлеба объемную надпись «Я люблю Томск». Производственная компания «САВА» представила новинку «Кедровое молочко Light». В ходе дегустации горожане выпили 600 литров кедрового молочка. Также гастрономический фестиваль украсило «Дерево счастья» от Пряничной мастерской. А самым главным рекордом – стала Томская уха из пяти видов рыбы от Колпашевского рыбозавода. По завершению мастер-классов ее смогли попробовать все желающие.