2019-09-08T14:49:30+03:00
Общество

Что ели томичи на фестивале «Вкусное местное-2019»

Самая большая уха, обед за 15 минут на мастер-классах и вкусные рекорды
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Повара весь день угощали томичей на фестивалеПовара весь день угощали томичей на фестивалеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

В День Томича, 7 сентября, возле СФТИ прошел уже знакомый и полюбившийся многим горожанам гастрономический фестиваль «Вкусное местное». В этом году он выдался юбилейный – пятый. С каждым годом событие набирает обороты и приобретает еще больший масштаб. На этот раз повара дали 6 мастер-классов, которые шли каждый час.

Знакомьтесь - шеф!

Открыл фестиваль лайфхаками по приготовлению сибирской ухи Денис Марачковский, основатель и бренд-шеф студии вкуса «Лоfт». Денис рассказал о том, с чего начать готовить этот суп, как выбрать продукты, как правильно и быстро разделывать рыбу. Пока уху поставили вариться в огромном 100-литровом казане, на соседней площадке начала свою работу интерактивная кухня.

Первый мастер-класс провела Анна Кривощекова, кондитер-любитель. Как призналась сама Анна, любовь к готовке у нее с детства. Свой первый торт испекла в первом классе. Уже в 7 лет пекла печенье и всякие сладости.

Потом Анна училась на повара-кондитера. Первым местом работы стало томское кафе «Космос», (может кто-то еще помнит его). Затем были еще кафе, но в конце концов Анна ушла из общепита и стала готовить только для своей семьи. Со временем поняла, что ее призвание – печь торты на заказ. Анна показала зрителям, как готовить блины из кабачков. Краткий рецепт: кабачки, яйцо, молоко, соль, сахар, масло растительное, мука, разрыхлитель теста или сода гашеная. Все компоненты нужно перемешать блендером до однородной массы, чтоб растекались по сковороде и печь из полученной массы блины. Как уверяет повар, они понравятся даже тем, кто не любит кабачки и никогда их не ест.

Анна Кривощекова испекла кабачковые блины Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Анна Кривощекова испекла кабачковые блиныФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Второй мастер-класс дал Дмитрий Карев, бренд-шеф ресторана «Leto»

Дмитрий в профессии уже 20 лет, стажировался за границей в Лондоне, но владеет не только европейской, но и восточной кухней. Любит творчески подходить к приготовлению даже самого простого и обычного блюда. На своем мастер-классе Дмитрий научил томичей готовить булгур с овощами, лисичками и кедровыми орешками.

Краткий рецепт: на растительном масле в сотейнике нужно обжарить все компоненты этого блюда, а для эффектной подачи приготовить сметанный крем.

Третий мастер-класс провел Ринат Садыков, повар студии вкуса «Лоfт». Он рассказал, как быстро и вкусно приготовить стейк рибай и филе миньон на гриле . Зрители без отрыва наблюдали, как повар жарил большие, сочные куски мяса на углях. За угощением выстроилась солидная очередь.

Ринат Садыков готовил стейки из мраморной говядинсево Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Ринат Садыков готовил стейки из мраморной говядинсевоФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Четвертый МК представил Владимир Пышненко, бренд-шеф ресторана «Мама, я дома» . Владимир – старожил фестиваля, он участвует третий год подряд и каждый раз показывает оригинальные и аппетитные блюда, приготовленные в сковороде.

Владимир рассказал, что ему помогло освоить всю работу на кухне, и что его первым и первым единственным шефом был Макс Гузаров. После его руководства Владимир сам стал шефом, и каждый раз ставит своего учителя в пример.

Мастер-класс был посвящен стейкам из свиной шеи.

Краткий рецепт: понадобится молодой картофель, который нужно обжарить на шкварках, а также приготовить салат из свежих помидоров, заправленный ароматным маслом.

Пятый МК вел Анатолий Коробейников, шеф-повар отеля «Скандинавия», директор школы ресторанного бизнеса «Бостон».

Анатолий работал во многих заведениях, когда-то открывал бар. Привлекала интересная подача, шоу, которое можно устроить в процессе приготовления. Самое удивительное, чем поражал гостей – картины из еды. На глазах у изумленной публики создавались настоящие съедобные кулинарные шедевры. Такой подход применяет часто в кейтеринге, создавая атмосферу на мероприятии. Мастер-класс Анатолия был посвящен салату с грибами.

Краткий рецепт: берем салат, рвем его руками, далее в миску крошим редиску, помидор, добавляем обжаренные лисички (или любые другие грибы). Главный момент – заправка из кедровых орешков, бальзамического соуса.

Мастер-класс Анатолия Коробейникова Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Мастер-класс Анатолия КоробейниковаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Шестой мастер-класс представил Дмитрий Войцеховский, повар студии вкуса «Лоfт».

Дмитрий успел поработать поваром на различных кухнях от корпоративных заведений (например, Транснефть, Томскэнергосбыт ) до известных ресторанов – «Вавилон», «Top Gear». Сегодня Дмитрий работает в молодой, модной команде поваров студии вкуса «Лоfт», продвигает идеи новой сибирской кухни.

Его мастер-класс на фестивале назывался «Татаки из мраморной говядины с микс-салатом из сезонных овощей под соусом «Лесные грибы». Повар рассказал, что незнакомое нам слово «татаки» не что иное, как нарезка. Показал, как сделать ее красиво и как приготовить соус из тех грибов, что растут в наших сибирских лесах.

Эффектным моментом стало фламбирование мяса Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Эффектным моментом стало фламбирование мясаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Завершил серию уроков от поваров кулинарный баттл двух профессионалов – Анатолия Коробейникова и Дмитрия Войцеховского.

Повара получили одинаковый набор продуктов и за 15 минут должны были приготовить интересное блюдо. Среди продуктов оказались: балык, два вида сыра, масло, мука, хлеб, картофель, сладко-пряные соусы, зелень. Анатолий сделал питательный гамбургер, а Дмитрий - нарезку из обжаренного мяса, картофеля и сыра под соусами. Победила дружба, так как зрители посчитали оба блюда достойными.

Волонтеры еле успевали раздавать приготовленное Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Волонтеры еле успевали раздавать приготовленноеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Съедобные рекорды

Кроме того, в этот день все гости фестиваля стали свидетелями кулинарных рекордов. «Сибирская Аграрная Группа» соорудила для томичей гигантскую катушку из сарделек с сыром длиной 415 метров в честь юбилея Томска.

Символику города поддержал Хлебозавод №4, изготовивший из тостового хлеба объемную надпись «Я люблю Томск». Производственная компания «САВА» представила новинку «Кедровое молочко Light». В ходе дегустации горожане выпили 600 литров кедрового молочка. Также гастрономический фестиваль украсило «Дерево счастья» от Пряничной мастерской. А самым главным рекордом – стала Томская уха из пяти видов рыбы от Колпашевского рыбозавода. По завершению мастер-классов ее смогли попробовать все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В День Томича прошел забег по историческому центру
Находясь с концертом в Томске, певец Сергей Трофимов поучаствовал в акции полиции
Три пассажира травмированы в лобовом ДТП на пр. Ленина ночью
Томскому подростку грозит суд за удар по машине, задавившей его собаку
Томские футболисты сыграют в финале «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola»
В День Томича горожане смогут посетить 7 мастер-классов от поваров ресторанов
Изменится график работы общественного транспорта в День Томича
Томские школьники начнут изучать казачью культуру
В томских водоемах нашли почти 250 брошенных орудий лова рыбы
Томичей зовут сделать необычные ТНТ-фотки в красной комнате
Кованая скульптура Принца с туфелькой появилась в центре Томска
Томичи могут поставить прививку от гриппа
Гериатрическое отделение открывается в Томске
Студентов томских вузов приглашают на проект, чтобы устроиться в IT-компанию
Томских пенсионеров приглашают учиться на волонтеров
Томичи впервые могут обучиться на повара за 4 месяца
Томичка, избивавшая 2-летнюю дочь, наказана «условно», ребенок изъят
Фотозона с «театральной музой» из цветов появится на Новособорной
12 школьных автобусов и 39 «скорых» приедут в Томскую область
Томич купил деньги в Интернете и пытался ими расплачиваться за продукты
В Томске будут судить девушку, «кидавшую» мужчин на билеты в кино
Томичи попытаются собрать 15 млн рублей для онкобольной девочки
Под Томском нашли заблудившихся в лесу братьев-подростков
Житель Томской области ухитрился похитить под Мариинском оборудование на 650 тысяч рублей
За фотку на ферме томичи теперь могут выиграть приз
Томичи могут сдать отработанные батарейки на Кирова
В Томской области начали резать капусту и копать картошку
Средняя зарплата в Томске выросла на 11% в начале осени