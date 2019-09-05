2019-09-05T10:08:21+03:00
Экономика

Концерт с оркестром пройдет на обновленной набережной Ушайки в Томске

Жители города смогут насладиться прекрасными видами и послушать любимые песни
Татьяна Щукина
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Горожане и гости Томска уже сейчас могут гулять по преобразившемуся участку набережной в центре города Фото: Александр Сакалов, tv2.todayГорожане и гости Томска уже сейчас могут гулять по преобразившемуся участку набережной в центре города Фото: Александр Сакалов, tv2.today
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Склоны, облицованные в гранит, роскошные лестницы, спускающиеся к воде, современные газоны и кованные фонари – все это увидят томичи, которые отныне смогут отдыхать в центре города рядом с Большим концертным залом.

Торжественное открытие участка набережной реки Ушайки после реконструкции, которая длилась почти 5 лет, запланировано на пятницу, 6 сентября. Предполагается, что мероприятие украсит большой концерт с участием симфонического оркестра и коллективов Томской филармонии и Северского музыкального театра. Гостей праздника ждет исполнение классических музыкальных произведений XIX и XX веков. В случае хорошей погоды концерт пройдет на летней эстраде, а в случае дождя и ветра – в помещении БКЗ с трансляцией на большой экран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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