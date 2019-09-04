В центре внимания – дети

Северский детский сад № 48 – современное инновационное образовательное учреждение с историей, которая берет начало с 1968 года. Его удалось сохранить в постсоветские времена, сегодня он включает три корпуса. Верность педагогов профессии, стремление коллектива к постоянному развитию заслуживают отдельного уважения. Руководство и сотрудники МАДОУ «Детский сад № 48» ЗАТО Северск делают всё возможное для повышения качества дошкольного образования.

Не случайно именно этот детский сад вот уже в пятый раз признан лауреатом престижного Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация», имеет множество других впечатляющих побед (например, в 2014 году детский сад внесен в реестр «100 лучших ДОУ России», он же признан лауреатом Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» в 2018 году и лауреатом Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018 - 2019»), был избран одной из базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО. Постоянное стремление к развитию в интересах детей – яркая характерная черта учреждения.

- Детский сад сегодня является стартовой ступенью общего образования, которое индивидуализировано и сосредоточено на ребенке как субъекте образования. Малыш сам становится активным в выборе содержания своего образования, - говорит Любовь Арутюнян, заведующий МАДОУ «Детский сад № 48» ЗАТО Северск. – Так прописано в федеральном государственном образовательном стандарте ДО. Важно, чтобы деятельное участие в этом процессе принимали родители. От качества нашей совместной работы зависит успешность малыша на следующей, школьной, ступени образования и вообще в жизни. Совместно с родителями мы растим будущих граждан России и малой родины, главная задача – воспитать в ребенке основные нравственные принципы, социализировать, адаптировать к жизни в обществе, хорошо подготовить к школе.

Современные родители хотят научить своих дошколят чтению, письму, счету, приобщить к музыке, познакомить с различными видами спорта. Дошкольные образовательные учреждения готовы отвечать этим потребностям (но с обязательным учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника).

Если брать содержание образовательного процесса в северском ДОУ № 48, оно определено основной программой, разработанной в детском саду с учетом примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Педагогами в соответствии с запросами родителей разработаны дополнительные программы. Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников патриотизма, активной жизненной позиции, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Не менее важна ранняя профориентация детей, знание основ безопасности (в том числе дорожного движения, чему в детском саду № 48 уделяется пристальное внимание). Участниками педагогического процесса в учреждении являются не только воспитанники, родители, коллектив ДОУ, но и социальные партнеры. Среди них МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 78», отдел пропаганды ОГИБДД УВД МВД России в г. Северске, Центр тестирования ГТО ЗАТО Северск (всех перечислить невозможно). Используя ресурсы сетевого взаимодействия, педагоги ДОУ реализовали в 2017-2018 ряд совместных мероприятий.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям в МАДОУ «Детский сад № 48» ЗАТО Северск – не менее ответственная миссия. В ней участвует психолого-медико-педагогический консилиум. Для воспитанников с ОВЗ разрабатываются индивидуальные образовательные программы и маршруты, сконцентрированные на активное включение детей в образовательный процесс.

Чтобы учить и развивать подрастающее поколение, педколлектив детского сада № 48 Северска непрерывно совершенствует свои знания, повышает профессиональный уровень. Специалисты активно участвуют в престижных конкурсах различного уровня и побеждают. К примеру, авторский проект педагога-психолога Светланы Викторовны Зиновьевой по созданию сенсорной комнаты «Все начинается с мечты…» в 2019 году победил в конкурсе благотворительных проектов АО СХК в рамках социальной политики Госкорпорации «Росатом» и выиграл грант на его реализацию.

В составе коллектива есть как опытные педагоги, так и начинающие воспитатели. Все без исключения специалисты идут в ногу с современными требованиями, дают возможность детям найти себя и проявить таланты, транслируют собственный опыт среди коллег из других учреждений и сами перенимают передовые знания.

Безусловно, для любого образовательного учреждения большое значение имеет современная материально-техническая база. В детском саду № 48 ЗАТО Северск вопросы ее укрепления решаются. Поддержку и понимание руководство неизменно находит в лице главы Администрации ЗАТО Северск Николая Диденко, его заместителя по социальной политике Ларисы Лоскутовой и начальника управления образования Ольги Кулешовой. Благодаря участию органов власти, например, была проведена реконструкция бассейна в 3-м корпусе детского сада. Столь важный для физического развития и укрепления здоровья детей объект сейчас принимает ребятишек без перебоев.

Время стремительно летит вперед, важно соответствовать его вызовам с малых лет. Как при этом сохранить счастливое детство нашим дошколятам? Этот секрет знают в северском детском саду № 48: надо просто очень любить каждого ребенка и всегда быть рядом.