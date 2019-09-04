Здравствуй, школа родная, обновленная!

В понедельник торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в средней образовательной школе № 53 г. Томска. К зданию на улице Бела Куна, 1, ребята и взрослые шли целыми семьями, с букетами, нарядные, в приподнятом настроении. На наполненном звуками музыки школьном дворе детей (многие из них были с белыми и синими воздушными шарами) встречали улыбающиеся педагоги. Для радости у всех был особый повод, ведь весь минувший учебный год классы были вынуждены обучаться на базе трех разных образовательных организаций. Но вот капитальный ремонт позади, и его результат оправдал самые смелые ожидания.

Страна знаний в новом формате

Школу недаром называют страной знаний и открытий, именно здесь ребенок получает первые серьезные познания о мире. Применительно к школе № 53 главным открытием учеников 2 сентября стал сам факт ее преображения. За счет сноса старых деревьев и оборудования новых спортплощадок изменилась пришкольная территория. Поменялся внешний вид здания, его украсила современная отделка, ветхую кровлю сменила новая, вместо двух узких входов появился парадный с просторным крыльцом... Ребята предвкушали момент, когда удастся посмотреть: а что же сделано внутри?

- Дорогие ребята! Я знаю, что вы все с нетерпением ждали этого дня. Сегодня вы переступите порог своей школы и не узнаете её, так много в ней поменялось, - тонко подметил «интригу дня» заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко, пришедший поздравить педагогов и учащихся СОШ № 53 с Днем знаний. - Школа стала современной, комфортной, безопасной, цифровой! Здесь есть все необходимое, чтобы получать знания, развиваться, заниматься спортом. Хочется верить, что новая обстановка будет мотивировать вас к хорошей учебе. Прославляйте школу своими оценками, проектами и достижениями!

Вице-мэр искренне поблагодарил компанию «Томскремстройпроект» за качественный капремонт в рекордные сроки, а директор школы Антон Иванов подчеркнул, что было получено не просто отремонтированное здание, а школа нового формата с современным оборудованием и комфортными условиями. Руководитель образовательной организации выразил слова благодарности в адрес строителей и отдельно - администрации г. Томска за финансирование проекта, обошедшегося муниципалитету в 182 млн рублей.

Ремонт с опережением в полгода

От лица строителей школьников поздравил директор ООО «Томскремстройпроект» Виталий Малащук, после чего торжественно вручил директору школы сертификат качества. Надо отметить, что на счету компании десятки капитально отремонтированных школ. Однако работы на ул. Бела Куна,1 теперь в истории предприятия на особом месте, поскольку их удалось завершить за полгода до окончания контракта. Школа должна была распахнуть двери 1 февраля 2020 года, но строители на пределе возможного (но без потери качества!) ускорили сдачу объекта, понимая беспокойство и неудобство детей и педагогов, временно «расквартированных» по трем разным учреждениям.

- Сжатые сроки стали самым сложным для нас испытанием, - признался прораб «Томскремстройпроекта» Владимир Жигулов. – Здание было построено в 1963 году со множеством строительных «ляпов», и за 55 лет пришло в плачевное состояние. Мы зашли на объект в декабре 2018 года, в работах были задействованы до 120 человек. Пришлось менять все - от старого остались только фундамент и стены, да и то не все, поскольку в школе выполнили перепланировку.

Жигулов отметил, что строители постоянно сотрудничали со школьной администрацией, что хорошо, поскольку и директор, и добрая четверть педагогического коллектива сами - выпускники этой школы разных лет, прекрасно знали все ее «узкие» места и четко представляли, как в учреждении все лучше устроить. Антон Иванов также остался доволен сотрудничеством с подрядчиком, который учел пожелания. В том числе по цветовой гамме в отделке помещений. Дизайн был целиком разработан заместителем директора школы по АХР Максимом Маминым.

- Мы нашли общий язык с «Томскремстройпроектом», в итоге все было сделано не просто функционально, но и красиво. На сегодня наша мечта сбылась, - сказал директор учреждения.

Все продумано до мелочей