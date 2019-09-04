О чем нельзя спросить у «Яндекса»

В Томской области начал свою работу Центр (региональная служба) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

На форуме «Август.PRО: матрица педагогических изменений» в ходе семинара-совещания «Региональная модель консультационных центров родительского просвещения и семейного воспитания в Томской области» обсудили первые итоги работы нового Центра.

Кураторы проекта представили региональную модель и механизмы реализации эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания на территории Томской области.

Помощь для родителей

Сегодня все чаще мамы и папы обращаются к специалистам за различной консультативной помощью даже до того, как ребенок пойдет в сад. Особенно это актуально для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, девиантным поведением, для приемных и многодетных семей, а также для тех, кто живет в отдаленных селах, где попросту нет необходимых специалистов.

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование» в регионе начал свою работу Центр (региональная служба) оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, ядром которого является «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (ТОИПКРО). Межведомственное сотрудничество с региональными департаментами позволило создать сетевую модель с распределенной структурой, состоящую из 23 организаций дошкольного образования, 4 некоммерческих организаций и 2 общеобразовательных организаций.

Большинство консультантов центра - педагоги дошкольных организаций. Как должна быть организована работа таких специалистов, обсуждали на форуме кураторы проекта, педагоги, действующие сотрудники консультационных центров и сами родители.

Модератором встречи выступил председатель комитета общего образования департамента общего образования Томской области Евгений Степанов.

- На территории Томской области в период с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта «Образование» реализуется региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей», целью которого является создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. В 2019 году в ходе конкурсных мероприятий субсидию в размере 7 млн руб. получило областное государственное (ТОИПКРО). В рамках гранта мы окажем 20 тысяч консультаций до конца года. Надо понимать, что это большая работа. Для достижения данного показателя на сегодняшний день в 4 муниципальных образованиях функционируют 29 консультационных центров. За первый месяц работы службы уже было оказано 467 консультаций. В дальнейшем планируется организовать работу региональной службы на территории всей Томской области. Помощь родителям оказывают квалифицированные специалисты. На сегодняшний день курсы проходят более 320 консультантов из 29 центров, обучение завершится 20 сентября. Средняя оценка работы консультантов, которую мы должны получить от родителей, - 4,8 балла, только тогда работа центров имеет смысл, - рассказал Евгений Степанов.

Вопросы от бытовых до юридических

Несмотря на то, что консультационная деятельность в рамках реализации гранта осуществляются не так давно, некоторые учреждениях уже имеют положительный опыт взаимодействия с родителями и представили свой опыт в рамках семинара-совещания.

- Мы понимали, что родителям недостаточно получать только помощь психолого-педагогического характера, ведь, у них есть еще вопросы и по медикаментозному лечению, и по юридическим нормам, - рассказала старший воспитатель детского сада № 82 Татьяна Завьялова. - Поэтому три года назад детсад заключил договоры с рядом медицинских и образовательных организаций, для того чтобы предоставлять родителям информацию из самых компетентных источников.

В детском саду № 13 сделали акцент на создание условий для повышения родительских компетенций в вопросах педагогики.

- Мы консультируем родителей по поводу основной общеобразовательной программы детского сада, на чем она строится, из чего состоит и как помогает ребенку всестороннее развиваться. При этом наша образовательная деятельность давно уже вышла за рамки детского сада. Мы сотрудничаем с Центром олимпийской подготовки Натальи Барановой, налажено взаимодействие с детским технопарком «Кванториум», «Точкой кипения», - сообщила педагог-психолог Светлана Мейран.

Нужно признать, что больше всего консультативная помощь, да и просто поддержка, нужна родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Таких ребят сегодня становится все больше, а их интеграция в общество напрямую зависит от воспитания.

Президент фонда «Радость жизни» Татьяна Пичугина сообщила, что их благотворительная организация готова сотрудничать со всеми ныне действующими консультационными центрами.

Подводя итоги, участники семинара-совещания сошлись во мнении, что многие консультации можно оказывать в режиме онлайн, в оптимальное время, как для родителя, так и для специалиста. Особенно это будет удобно для жителей отдаленных районов области.