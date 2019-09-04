Успех каждого ребенка

Вот и пролетело лето. Школа вновь открывает свои двери. Для кого-то начнется первый учебный год, кто-то уже в середине пути, а выпускникам предстоит выйти на финишную прямую. Удачи, терпения, успешных свершений желаем школьникам, родителям и учителям в преддверии 1 сентября! Поздравляем с Днем знаний всех работников образования и ветеранов педагогического труда!

Не секрет, что именно в школе каждый из нас получает билет в будущее, выбирает свой дальнейший путь, и насколько этот путь будет успешным, зависит во многом от образовательной среды, в которой развивается ребенок. Инновационная школа, компетентный учитель, успешный выпускник - три кита программы развития гимназии № 13 г. Томска, на которых держится и благодаря которым на протяжении многих лет создается территория возможностей для успешного развития каждого ученика.

Помимо уроков, здесь каждый находит дело по себе. Хочешь исследовать, экспериментировать, изобретать - выбирай научное общество гимназистов, занимайся в школьных лабораториях и клубах. Нравится перевоплощаться, чувствовать себя актером - приглашаем в театральную студию. Ближе социальная деятельность - вливайся в ряды Российского движения школьников, участвуй в жизни детской организации «Тринландия», испытай свои лидерские качества в совете старшеклассников и педагогический талант в вожатском отряде. Вокальная и художественная студии, хореографический и фольклорный ансамбли, спортивные секции, общешкольная коммуникативно-экономическая игра, сетевые образовательные события - всего не перечислить!

За этим стоит огромная работа педагогического коллектива, постоянный поиск путей развития, совершенствования образовательного процесса. И результаты не заставляют себя ждать. Только в прошлом учебном году гимназисты стали победителями и призерами муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, информатике, физической культуре, английскому языку и обществознанию, сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и химии. Гимназисты победили в VII Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке», во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» в Москве, стали обладателями Кубка Губернатора Томской области по образовательной робототехнике для детей, приняли участие в образовательных сменах в «Сириусе» в Сочи, выиграли путевки во всероссийские детские центры «Океан» и «Смена». Ребята из эстетического отделения гимназии привезли немало кубков по результатам участия в международных конкурсах «Балтийское созвездие», «Дорогами успеха», «Сибирское вдохновение», «Планета талантов», «Слияние культур».

В гимназии создаются широкие возможности для выстраивания траектории успешной школьной жизни каждым учеником, благодаря и взаимодействию с вузами. В 2019 году гимназии присвоен статус «Опорная школа ТПУ», гимназисты победили в Открытой выставке научных достижений молодых ученых Рост.UP» (ТУСУР), в конкурсе проектов «Юный инноватор Томска» (ТГАСУ), вошли в число участников профильной смены-интенсива, организованной Региональным центром развития совместно с томскими университетами.

Очень важную роль в расширении образовательных возможностей учеников гимназии играет и тесное сотрудничество с предприятиями. Оборудование современных лабораторий предметов естественнонаучного цикла стало возможным благодаря получению гранта ПАО «СИБУР Холдинг». Эффективной организации внеурочной деятельности в гимназии способствовал грант компании «Газпром нефть» по проведению семейно-образовательного форума «Территория выходного дня». В этом году гимназия снова стала победителем грантового конкурса в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» с проектом «Робототехника, полигональное моделирование и прототипирование как новое направление в современном образовании». Благодаря проекту ребята смогут развивать навыки изобретательства, а педагоги - совершенствовать профессиональное мастерство.

Особой гордости заслуживает победа гимназии в конкурсе на получение гранта Министерства просвещения Российской Федерации на развитие дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. Проект «Создание кружка для углубленного изучения математики и информатики «Цифровая лаборатория «КреITв» получил финансовую поддержку из федерального бюджета, что поможет приобрести новейшее оборудование для создания современной цифровой среды в гимназии и предложить ученикам разного возраста такие программы, как «Современные языки программирования», «Цифровая живопись», «Ментальная арифметика», «3D-моделирование» и др.

Но и на этом коллектив гимназии не будет останавливаться. Впереди новые горизонты, совместно с родителями мы будем создавать ситуацию успеха для каждого ребенка, помогая выбрать единственно верный билет в будущее!